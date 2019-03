Brød fuldstændig sammen på scenen: Forfærdeligt!

Det var et par glade og storsmilende piger fra Echo, som Ekstra Bladet mødte umiddelbart efter fredagens 'X Factor'-liveshow, hvor de endte i farezonen sammen med Gina Michaells og derfor måtte synge for deres liv.

Heldigvis for pigerne faldt Ankerstjernes afgørende stemme ud til deres fordel, og pigegruppen er derfor klar til endnu en omgang 'X Factor' næste fredag.

Men kun en halv time forinden var de store smil ikke til at spore. De fire Echo-piger var nemlig meget berørte over at stå i farezonen og kunne hverken holde tårerne tilbage under deres omsang eller bagefter. Og det var der ifølge pigerne en god grund til.

- Vi tillod at lade bægeret flyde over med følelser for at vise, hvad det betyder for os. Alle følelserne røg ud på scenen og på gulvet. Vi havde hinanden i det øjeblik, lød det fra Freja.

En knust Emma på scenen. Foto: Ritzau Scanpix

Tårerne flød

Især Emma var påvirket af situationen, da de skulle synge for anden gang, og flere gange under gruppens optræden kæmpede hun for at holde tårerne tilbage.

Derfor støttede resten af gruppen ekstra godt op om hende under deres omsang.

- Inden vi skulle på scenen, hylede jeg jo. Tanne sagde, at hvis der skete noget, og jeg blev nervøs, så ville hun tage min hånd. Det var ikke en del af koreografien. Men det var impulsivt, fordi det kom fra hjertet af. Det var bare rene følelser det hele. Jeg havde en stor klump i halsen, men det gik alligevel, sagde Emma til Ekstra Bladet med et smil.

Echo ser allerede frem mod næste liveshow, som de glæder sig meget til. Foto: Mogens Flindt

Forfærdeligt

Ifølge Echo var det ubehageligt at stå i farezonen og ikke vide, hvorvidt de var købt eller solgt.

- Det var forfærdeligt. Ubehageligt. Det var ikke så rart, lød det nærmest i kor fra pigegruppen, da snakken faldt på, hvordan det føltes at stå i farezonen.

- Der var helt stille, og alle sidder bare og fokuserer på én. Jeg kunne slet ikke fokusere. Jeg har ikke mere vand i kroppen. Det ville være en skilsmisse at skulle fra hinanden. Man bliver så skidebange, når man står i den der situation. Man bliver så bange for, at det hele falder fra hinanden, lød det videre fra Mathilde.

- Man glemmer alt omkring sig, synes jeg på en eller anden måde. men det sværeste er at se over på den familie, man nærmest har fået lavet i det her forløb, og at de bare sidder og krydser fingre for en, og måske skal man væk fra dem, supplerede Freja.

Oh Lands gruppe klarede sig gennem farezonen på et hængende hår. Foto: Mogens Flindt

Klar til mere

Nu glæder de fire piger sig til at give den gas på næste fredag, hvor de igen er klar til at indtage den store 'X Factor'-scene.

- Vi er så glade for, at det endte, som det gjorde. Vi kunne ikke være mere taknemmelige. Vi er så klar til at vise endnu mere på fredag. Nu har vi fået vækket en kampgejst. Nu er vi klar til at komme tilbage endnu stærkere end før, sagde Tanne.

