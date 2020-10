Brød sammen: - Det var grænseoverskridende

Der var tårer, smil og eftertænksomhed, da Thomas Evers og Merete Mærkedahl fortalte om aftenen efter fredagens 'Vild med dans'.

Her havde de dedikeret deres moderne dans til Meretes far, der havde været en utrolig støtte for hendes mor, da hun var syg med kræft.

Moderen overlevede ikke, og det var derfor en meget følsom Merete, der dansede sit budskab fredag aften.

- Det har været en meget følelsesladet aften, og jeg har haft mine op- og nedture, men jeg er glad for, at vi har fået budskabet ud, at det er vigtigt at give en tak til dem, der står ved siden af, og at man husker at samle dem op, fortæller hun efterfølgende.

Det er noget, som partneren Thomas er helt enig i.

- Det var en meget følelsesladet oplevelse, det var så anderledes og en stor oplevelse. Og jeg er så taknemmelig for at have fået denne her oplevelse.

Parret kan nu se frem mod næste fredag, hvor konkurrencen igen gælder. Foto: Mogens Flindt

Fandt på det hele

De er glade for at have haft den moderne dans til at fortælle budskabet om at huske at være der for andre, og de har selv fundet på alle bevægelserne.

- Og det har også været grænseoverskridende, fortæller Merete med en støttende Thomas ved sin side.

- Min hat er løftet over, at Merete turde hoppe ud i det, siger han med beundring.

Parret håber, at folk vil tage deres budskab til sig - specielt i denne tid med corona, som alle befinder sig i lige nu.

- Husk at bruge den ekstra tid på andre, man skal måske ikke bruge den på sig selv, lyder det.

Merete havde inden dansen fortalt sin familie om dedikationen, og det faldt absolut i god jord.

- Familien var glad og rørte og stolte.

Denne fredag røg ingen ud af programmet, men fra næste fredag er det igen om, hvem der går videre i danseprogrammet.

