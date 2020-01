Brød sammen for åben skærm: - Det var voldsomt

Da sæsonpremieren på 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed' onsdag aften løb over skærmen, var der mange følelser på spil - både for de par, der var på boligjagt, men også for værterne.

I premiereafsnittet skulle vært Sara Lygum forsøge at hjælpe ægteparret Tove og Svend fra Frederikshavn med at finde et hus på Sjælland, så de kunne komme tættere på deres børn og børnebørn.

Svend sidder i kørestol, og derfor havde han et par særlige krav til værterne og parrets nye bolig - heriblandt et stort badeværelse, hvor der var plads til, at han kunne køre rundt i sin kørestol og få hjælp til toiletbesøg.

I programmet fortalte Svend, der er lam fra halsen og ned, også den rørende historie om, hvordan han endte i kørestol til vært Sara Lygum.

For år tilbage kørte han på cykel, da en pose, han havde hængende på styret, pludselig ramte ind i hans hjul. Svend faldt over styret, landede forkert og har siden været lam i størstedelen af kroppen. Han har derfor været lænket til kørestol lige siden.

Derfor betød det meget for familien at få hjælp til at finde den perfekte bolig.

Tove og Svend var begejstrede, da det stod klart, at de kunne kalde sig husejere. Foto: Mastiff / TV 2

- Der er faldet en sten fra hjertet, lød det fra Svend, da det stod klart, at deres bud på drømmehuset var blevet accepteret af sælger, og at de nu med eksperternes hjælp kunne flytte til Sjælland.

Hverken Svend eller Tove kunne holde tårerne tilbage, og også vært Sara Lygum følte tårerne presse sig på flere gange i programmet, som blev meget følelsesladet, hver gang samtalen faldt på Svends ulykke.

Voldsomt rørende

Til Ekstra Bladet fortæller Sara Lygum, der sammen med Christian Borregaard er vært og samtidig fungerer som ekspert på programmet, at det var en meget rørende oplevelse at lave programmet med Tove og Svend.

- I det første afsnit er der virkelig følelser på spil, og jeg holdt meget af at lave det. Jeg blev meget rørt. Der kan være så mange årsager til, at vi flytter, men i denne her situation var det en historie om et par, hvis liv havde ændret sig radikalt på et splitsekund.

Tove og Svend sammen med programmets værter, Sara Lygum og Christian Borregaard. Foto: Mastiff/TV 2

Ifølge Sara Lygum var det især Svends historie, der rørte hende meget.

- Jeg bliver absolut rørt, for vi når jo at komme tæt på dem. Det er meget intense dage under optagelserne, og pludselig får man en relation til dem. Den her historie er voldsomt rørende, og jeg kunne ikke lade være med at blive påvirket af den. Det var voldsomt for mig og mindede mig om at gribe livet. Det gør virkelig indtryk, siger hun og fortsætter:

- Det har inspireret mig meget til at tænke over, at alting kan ændre sig på et splitsekund, og at livet er nu, så man skal virkelig nyde det, mens man kan, siger Sara Lygum, der for et par måneder siden valgte at sige sit job i Danbolig op for at kunne fokusere mere på sin familie.

- De har nok været med til at inspirere mig til at gribe dagen, siger hun med et smil.

Ifølge Sara Lygum var det meget rørende at møde parret. Foto: Bo Christensen

Til Ekstra Bladet fortæller Tove, at hun og Svend er meget glade for den hjælp, de fik fra eksperterne, og at de ser frem til at flytte ind i det nye hus i slutningen af februar.

- Vi glæder os til at tage det næste skridt og komme tættere på børn og børnebørn. Vi er meget taknemmelige for, at eksperterne har kunnet hjælpe os. Jeg vil gerne rose alle bag programmet, siger hun og fortsætter:

- Jeg blev meget rørt i programmet, og jeg var overrasket over min egen reaktion. Men det var fordi, jeg med det samme kunne mærke, at her skulle jeg bo og leve, og det var simpelthen så dejligt, at vi kunne få hjælp til det.

Sara Lygum fortæller, at der i den nye sæson af programmet er mange par, der ligesom Svend og Tova har meget på spil - men også for hende selv og Christian Borregaard.

- Der er meget på spil for parrene, men også for Christian og jeg, for vi vil gerne hjælpe de her mennesker. Og på den måde bliver vi fanget i det, men på en god måde. Det er jo vigtigt for os, at de træffer den beslutning, der er rigtig for dem, eller at de får en eller anden form for læring med i processen.

Du kan se 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed' på TV2 hver onsdag på TV2 eller TV2 Play.