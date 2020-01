Brød sammen i 'Løvens Hule': - Vi tilmeldte os kun for PR

Kevin og Christian forlod DR-programmet med en investering, og de er lykkelige for, at de valgte at medvirke

Det var fem imponerede løver, der torsdag aften sad foran Christian Juel Olsen og Kevin Eggert Christensen, da de to pitchede deres opfindelse i 'Løvens Hule'.

De to iværksættere søgte 200.000 kroner for ti procent af virksomheden Weldingdroid, som sælger et specielt svejseanlæg, der har automatiseret en ellers hård og tidkrævende proces.

Jesper Buch og Jacob Risgaard endte med at kaste penge efter de to sønderjyder, og løverne købte hver 15 procent af Weldingdroid for 200.000 kroner. Og det var noget, som Christian Juel Olsen og Kevin Eggert Christensen slet ikke havde turdet forestille sig inden. Det siger sidstnævnte til Ekstra Bladet.

- Det er jo helt surrealistisk. Vi gik jo egentlig kun derind for at få PR. Vi er godt klar over, at det, vi har, er simpelthen så teknisk, at løverne aldrig har investeret i noget lignende. Vi tænkte ikke, at de ville forstå, hvad vi laver. Så det var egentlig bare for PR og for at komme i tv. Vi havde slet, slet ikke en forventning om at få en investering, siger Kevin Eggert Christensen.

- Hele dagen var virkelig en fest. Vi hyggede og grinede meget med produktionen, og det var virkelig bonderøvene, der kom til Sjælland. Det var en fest både før, under og efter. Jeg kan dårligt beskrive det, griner han.

Christian og Kevin forlod 'Løvens Hule' med en investering. Foto: Per Arnesen/DR

Rivende udvikling

Men en investering fik de altså, selvom de måtte give sig lidt på værdiansættelsen. Det er dog ikke en beslutning, de på nogen måde har fortrudt.

- Det er simpelthen det bedste, vi nogensinde har gjort. Det har virkelig givet mulighed for at udvikle produktet, os selv og virksomheden. Vi er ekspanderet helt vildt. Vi er gået fra 20 kvadratmeter til 460 kvadratmeter i produktionsvirksomheden, så vi har virkelig fået den ballast, vi skal bruge for at udvikle vores maskiner. Det er bare gået stærkt.

Weldingdroid solgte onsdag den anden maskine i firmaets levetid, og den næste uges tid byder på yderligere fem fremvisninger.

- Der er kæmpe interesse lige nu, siger Kevin Eggert Christensen, der kun forventer større interesse, efter de er blevet vist i bedste sendetid på DR.

- Den her virksomhed kommer til at stikke fuldstændig af. Det bliver helt vildt. Vi kommer med en teknologi, der overhovedet ikke er set før i svejsebranchen. Slet ikke. Vi er firstmovers, og nu skal vi bare have overbevist branchen om, at det her simpelthen er det nye.

Duoen har tre maskiner på lager, der forventes at være helt færdige midt i februar.

- Men jeg frygter lidt, at vi lige skal lave et par stykker mere inden da, griner han og fortæller, at deres opfindelse også kommer til at kunne bruges på andre typer maskiner i fremtiden, så målgruppen ikke kun er de vandværker, der bliver talt meget om i programmet.

Christian og Kevin imponerede løverne med deres pitch og produkt. Foto: Per Arnesen/DR

Brød sammen i glædestårer

Både Christian Juel Olsen og Kevin Eggert Christensen er fra 1. november gået all in på Weldingdroid, som deres ambitioner var, da de pitchede produktet for løverne.

- Fokus er 100 procent på det nu, siger sidstnævnte.

At Weldingdroid og investeringen fra løverne betyder meget for duoen var der ingen tvivl om, da kameraerne fangede dem umiddelbart efter deltagelsen i programmet. Her var glæden stor, og Christian Juel Olsen brød sammen og måtte tørre glædestårer væk fra øjnene.

- Det er jo hans livsværk. Han har jo arbejdet på selve styringen i tre år, og det er jo rygraden i vores maskine, siger Kevin Eggert Christensen.

Han fortæller, at de allerede har fået en masse ud af sparringen med Jesper Buch og Jacob Risgaard, der især har hjulpet med hjulpet dem med at undgå de nogle af de fejl, som løverne selv har begået i deres tidlige år som iværksættere.

Derfor er de rigtige glade for, at de har fået dem med ombord, og glæden er helt gengældt hos Jacob Risgaard.

- De er jo bonderøve - ment så positivt, som det overhovedet er muligt, fordi Jesper og jeg jo begge er det. Det var fantastisk og befriende at se to, der havde set et problem og bare selv løst det, siger Coolshop-ejeren til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Disse ting kommer tit fra kontorer med mænd i hvide skjorter, der synes: 'Det må de da mangle ude i industrien.' Her er det jo skabt af dem, der reelt stod med lorten. Det er ret fedt, at markedet er skabt af behov og ikke bare bag et skrivebord.

Jacob Risgaard er i forvejen en del af en robotvirksomhed, der tegner streger på fodboldbaner, og han skal blandt andet hjælpe med de ting, han ved om branchen, mens Jesper Buch skal komme med sit drive og sørge for, at de fastholder sulten og energien.

- Det bliver fedt. Vi har kun nået at holde ét møde allesammen, men jeg glæder mig, siger han og fortsætter:

- Jesper Buch skylder os jo også stadig den middag. Den har vi ikke fået endnu, og det er meget vigtigt. Og der skal være snaps til, griner Jacob Risgaard.

