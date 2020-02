Brød sammen på tv

Det blev et kort visit i 'Paradise Hotel' for 19-årige Awa Shirazi.

Tirsdag tjekkede hun ind i programmet, og allerede torsdag stemplede hun ud, da Oliver Erngart fravalgte hende til fordel for Adrianna Wozniak.

Følelsen, hun stod tilbage med, var 'mega nederen', men i dag har hun affundet sig med det og er glad for sit korte visit i programmet. At Oliver ville vælge Adrianna, vidste Awa godt.

- Jeg vidste godt, at jeg ikke kunne stole på Oliver, og det var delvist min egen fejl. Seerne ser det ikke, men jeg snakkede enormt meget med både Jonas og Türker, og det kan jeg godt forstå kan gøre ens potentielle partner usikker, fortæller Awa til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Jeg vidste også godt, at jeg røg ud. Sarah og Türker advarede mig, og vi gjorde alt, vi kunne, for at prøve at ændre det. Desværre var kortene bare imod os. Jeg når faktisk at konfrontere både Anna og Oliver lidt inde i spillet, og det tror jeg havde endegyldig betydning. Så jeg tror, mistilliden var gensidig, siger hun og understreger, at hun intet dårligt har at sige om Oliver, som hun beskriver som 'en pisse fed fyr'.

Awa Shirazi måtte lade livet i torsdagens parceremoni. Foto: Nent Group Danmark

Da hendes farvel var en realitet, brød hun grædende sammen, og man kunne som seer følge en hulkende Awas sidste tid på hotellet. Hun er ikke flov over sin reaktion, som hun mener er helt naturlig for en person, der er følsom af natur.

- Nogle gange knækker filmen. Vi har kun hinanden derinde, og når man bliver taget fra det, ser man nogle dage i ensomhed afkoblet fra omverden i møde, inden man kan vende snuden hjem. Det er kun en følelse, man kan forstå og relatere til, hvis man selv har været derinde, men jeg kan godt forstå, at seerne griner og har svært ved at forstå, at man kan græde over folk, man knap kender, siger Awa og pointerer, at spillet i 'Paradise Hotel' er så intenst, at en dag kan føles som en måned.

- Kan score hver gang jeg er i byen

- Hvordan har du det med, at hele Danmark skal se dig bryde sammen?

- Det har jeg det okay med. Jeg er også kun et menneske, og det er ikke nødvendigvis et svaghedstegn at græde, og der skal være plads til at græde. Det er et tabu, at man udviser svaghedstegn ved at være menneskelig og udvise følelser. Jeg er stolt over, at jeg har evnen til at udtrykke mine følelser.

Awa Shirazi bærer ikke nag til Oliver, der ellers smed hende ud. Foto: Nent Group Danmark

Det blev, som nævnt, et kort visit på hotellet for Awa, men hun tager sine oplevelser med sig og afviser ikke, at hun kunne være klar på en tur mere, hvis chancen skulle opstå.

- Jeg er glad for at have haft denne oplevelse. Jeg har lært en række nye mennesker at kende. Det var et kort besøg, men jeg har lært, hvad reality-tv er og vil gemme denne læring i mit virke fremover. Jeg er også taknemmelig for den omsorg, jeg har mødt fra holdet bag udsendelsen.

Hvordan det går de resterende deltagere på hotellet kan ses på Viaplay og Viafree på tirsdag.