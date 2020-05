Brøler på direkte tv: - Jeg er bare et menneske

De seneste mange fredage har seerne måttet gå forgæves, hvis de har tunet ind på TV2 klokken 20 for at se 'X Factor'.

TV2 har nemlig ikke kunnet sende liveshows grundet coronavirus, og det har betydet, at deltagere, dommere og vært Sofie Linde har været adskilt i lang tid.

Fredag aften var de dog alle tilbage live fra studierne i Brøndby, og her sad nerverne helt ude på tøjet hos mange af deltagerne - heriblandt Sofie Linde, der flere gange undervejs måtte undskylde til seerne, fordi hun kludrede i ordene og blandt andet kom til at takke af, da hun i virkeligheden skulle have præsenteret et resumé.

De små fejl tog hun dog med et smil, da Ekstra Bladet mødte hende umiddelbart efter fredagens semifinale.

Her understregede hun, at hun mest af alt bare var glad for at stå på scenen igen og dermed være tilbage på arbejde.

- Det var alting på en gang. Det var totalt nervepirrende og mega forvirrende at vækkeuret ringede, men også mega fedt. Hvor er det dejligt at kunne afslutte det her. Det var alting på samme tid, sagde hun med et grin.

- Vi har alle været nervøse, men det har været svært at spå om noget som helst i denne her tid. Det var bare dejligt, at vi kunne finde en løsning, og at vi kan få en afslutning på det her, for det fortjener vinderen. Det fortjener alle os, der laver det ('X Factor', red.), og som har gjort os umage i otte måneder.

Sofie Linde var ifølge hende selv rusten, da hun fredag indtog 'X Factor'-scenen for første gang i flere måneder. Foto: Mogens Flindt

Alt kørte i kasketten

Derfor tager den 30-årige værtinde det heller ikke så tungt, at fredagen nok ikke vil gå over i historien som hendes bedste værtspræstation.

- Jamen, for fanden. Alt kørte oppe i kasketten. Men sådan er det. Jeg er jo bare menneske, og det er live-tv, og jeg skal også lige ind i et abejdsmode igen, sagde hun med et grin og fortsatte med at fortælle, at hun er stolt over, at alle deltagerne har taget de mange ændringer i 'X Factor' grundet coronavirus i stiv arm:

- Det var da bare super fedt, og jeg synes, at deltagerne gjorde det så godt. Der bliver lige pludselig kastet en semifinale og en finale ind fra højre, og det giver 'tension'. Og så var det meget fedt at arbejde og være tilbage, og så er man jo blevet lidt rusten i det, men sådan er det.

Også humøret mellem dommerne var højt fredag aften. Det til trods for, at det seneste liveshow, inden Danmark lukkede ned, var fyldt med skænderier mellem de tre dommere, der kastede med tunge skyts mod hinanden og ikke mindst deres deltagere.

Siden da har de dog alle fået talt sammen.

- Der er ekstremt meget kærlighed, og det er et program fyldt med helt vildt mange følelser, hvor folk gør sig umage. Men i de her sammenhænge kan vi bare ikke lade solen gå ned over vores vrede, for vi kan ikke tage det med videre. Så derfor er det vigtigt, hvis vi har en dag, hvor man lige vuffer af hinanden, at man lige mødes og ser hinanden i øjnene - og det gjorde vi - ganske udramatisk. Ungerne var med, og der blev spist boller. Og så lukkede landet ned, så det var perfekt, vi nåede at mødes, sagde Sofie Linde.

Du kan se 'X Factor'-finale fredag og lørdag i næste uge klokken 20.00 på TV2.