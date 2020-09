Brugte en halv million på stoffer: Nu er han single

Daniel fra 'Luksusfælden' fortæller, at han brugte en halv million på sit misbrug

25-årige Daniel, der er med i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' fortæller, at han de seneste fem år ikke har betalt sine regninger. Derfor har Daniel ikke længere noget overblik over sin økonomi.

Daniel har on/off taget stoffer, siden han var 15 år. Men for seks år siden kom Daniel ud i et heftigt kokainmisbrug. Et misbrug, han skjulte for sin familie i mange år.

Daniel og hans kæreste Sarah havde kun kendt hinanden i fem måneder, da Daniel kom ud i sit store misbrug.

- Da jeg var helt ung, røg jeg nogle gange lidt hash. Men da min søster døde i en bilulykke, startede jeg med at tage stoffer. Jeg startede med MDMA, ecstasy, kokain og amfetamin. Så da jeg fik børn, blev jeg afhængig af kokain, siger Daniel til Ekstra Bladet.

Han tog stoffer om natten inde i stuen, mens Sarah lå med deres søn og sov.

- Det var slemt. Det stod på så lang tid, at det blev hverdag. Det blev helt normalt, og jeg skulle lyve mig ud af alt. Jeg bildte mig selv ind, at det var okay, siger Daniel.

Misbruget stod på i tre år, hvor Daniel til sidst kom ud på dybt vand. Derfor gik han til bekendelse over for Sarah og fortalte hende om sit misbrug.

- Jeg fortalte det til Sarah, fordi jeg havde en stor gæld. Det var den eneste grund til, at jeg sagde det.

Da Daniel fortalte om misbruget til Sarah, skyldte han 30.000 kroner væk. På det tidspunkt havde han brugt omkring en halv million på stoffer.

I dag er Daniel clean, og det har han været i knap et år.

Ikke længere sammen

Da Kenneth Hansen og Carsten Linnemann går Sarah og Daniel på klingen i 'Luksusfælden', viser det sig, at Sarah ikke stoler på Daniel, når han foræller, at han er clean.

Efter programmet er blevet optaget, er parret ikke længere sammen, men både Daniel og Sarah fortæller over for Ekstra Bladet, at Daniels tidligere kokainmisbrug ikke spiller en rolle i brudet.

- Vi blev enige om, at vi til sidst kun var sammen for børnenes skyld, siger Daniel.

- Så den manglende tillid mellem dig og Sarah har ikke haft betydning for jeres brud?

- Det har nok også lidt med tilliden at gøre, men jeg tror også, at der er flere ting, der spiller ind. Vi har fundet ud af, vi er lykkeligere hver for sig, siger Daniel.