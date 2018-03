Brugte formue på McDonald's: 'Luksusfælden' har reddet vores ægteskab

Poul-Erik var klar til at forlade sin kone Stella, hvis ikke 'Luksusfælden's eksperter kunne få dem til at stoppe deres overforbrug

- Hvis der ikke sker noget nu, så er det ikke Stella og mig, der skal være sammen.

Så kontant var udmeldingen fra 'Luksusfælden'-deltageren Poul-Erik i aftenens program.

Parret havde en gæld på næsten halvanden million kroner, men alligevel brugte Stella penge på tøj og fastfood. Til sidst blev Poul-Erik så træt af det, at han tog hævn ved at køre på tanken og købe frokost i al hemmelighed.

Gælden og uansvarligheden tærede så meget på deres forhold, at Poul-Erik ville forlade Stella, hvis ikke de fik styr på deres forbrug. Men efter deltagelsen i programmet er de to stoppet med at have hemmeligheder over for hinanden.

- Det er vi. Det går jeg i hvert fald ud fra. Poul-Erik er ærlig, og det er jeg også. Vi er enige om det, når vi en sjælden gang henter fastfood sammen, fortæller Stella til Ekstra Bladet.

- Har 'Luksusfælden' reddet jeres ægteskab?

- Det har betydet, at vi er blevet bedre til at samarbejde, og ja, det har det.

Foto: TV3

Måtte stoppe til banko

Da Stella og Poul-Erik fik besøg af 'Luksusfælden's eksperter, fik de besked på at skære cigaretter, banko, fastfood og legetøj til deres femårige datter helt ud af budgettet.

Og ifølge parret går det over al forventning med at følge eksperternes plan.

- Vi overholder 100 procent planen fra eksperterne. Det er gået nemmere end forventet, og det er faktisk blevet en vane at undvære tingene, fortæller Stella.

- Det, der har været sværest at undvære, er nok, at vi har været vant til at tage de nemme løsninger, men det kan vi ikke mere.

I programmet kunne man se, at Stella, der lider af angst, for alt i verden ikke ville af med bilen. Hun sagde, at den var 'det vigtigste' i hendes liv, og hun frygtede, at hun ikke ville kunne komme rundt uden at få angstanfald, hvis de ikke havde bilen.

- Men vi klarer det med lånebil. Jeg har en rigtig sød veninde, der kan køre mig til behandling, fortæller Stella.

Efter optrinnet om afskaffelse af bilen kunne man ellers se udsigten til et bilfrit liv allerede havde givet Stella flere angstanfald, og parret følte, at eksperterne stillede for store krav til dem.

- Under optagelserne følte vi, at de var alt for hårde ved os, men da vi så programmet i sidste uge, kunne vi se, at mange af de ting, som de kom med, var noget, som vi faktisk havde efterspurgt, slutter Poul-Erik