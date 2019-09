Brutal exit i 'Robinson': Jeg er pissehamrende ærgerlig

Blot fem afsnit blev det til for 25-årige Mette Gybel i årets 'Robinson Ekspeditionen'.

I en drabelig duel mod 30-årige Camilla Hoe Enevoldsen måtte hun se sig besejret foran et hujende Hold Nord.

Forud havde Mette Gybel været i dødskamp mod deltageren Baris. Taberen skulle i duel mod den, der modtog flest stemmer i ørådet. Uanset hold. Og for fjerde gang i træk var det Hold Nord, der sad på bænken foran Jakob Kjeldbjerg. Derfor måtte Mette Gybel tage turen over til konkurrenterne, hvor det blev til et nederlag i 'Robinson'-klassikeren, hvor en kniv skal balanceres på håndryggen i strakt arm.

Efter godt ni minutters intens udmattelse måtte Mette Gybel give fortabt.

- Det var pissehamrende ærgerligt, konstaterer Mette Gybel, der op til duellen havde været ualmindelig selvsikker på sin egen kunnen.

Det hjalp hende dog ikke.

- Kniven ligger på min hånd, og så kan jeg mærke, at den er ved at tilte. Jeg får vendt rundt og får armen op igen, men da jeg får armen op igen, er det for sent. De mente, at det var nok til at ryge ud, så jeg er selvfølgelig pissehamrende ærgerlig. Jeg røg ikke ud, fordi jeg tabte kniven, men fordi jeg fik overbalance, siger Mette Gybel.

- Siger du dermed også, at du følte dig bortdømt?

- Nej, det er jo sådan, det er. Der er nogle, der bestemmer, og jeg kan også se det fra Camillas synspunkt. Hun holder den jo i strakt arm, hvor jeg er nede og vende. Det er bare super nederen, konstaterer hun.

Mette kæmpede bravt, men måtte efter cirka ni minutter give fortabt. Foto: TV3

Ingen fordel

Mette Gybel arbejder til daglig som maler, og hun troede derfor også, at hun havde en fordel, når duellen handlede om at holde en arm udstrakt. Men andre faktorer spillede ind, da hun befandt sig som en gazelle foran en flok sultne løver.

- Når du står i det, og du har fået mad så få gange, at jeg ikke engang kan tælle det på en hånd, og der samtidig sidder et publikum og hepper på den anden - jeg kan ikke beskrive det pres. Allerede da jeg tager armen op, kan jeg mærke, at kniven kunne have ligget bedre. Det kan ikke beskrives, hvor ærgerlig jeg er over det, siger hun.

Modstanderen Camilla Hoe Enevoldsen kunne i modsætning til Mette lade sig hylde af holdkammeraterne, og hun fortæller, at stemningen var god på holdet, selvom fire ud af fem netop havde peget på hende, som den person, de helst så ude af ekspeditionen.

- Det var en paradoksal følelse, fordi du ved, at du er blevet stemt i duel, hvilket ikke er særligt rart. Men samtidig var det bare ubeskriveligt fedt at modbevise og vise ens holdkammerater, at man godt kan. Efterfølgende kan jeg jo også se, at de bag min ryg har ytret, at de regnede med, at jeg kunne tage den, og det er jo dejligt, siger hun.

Camilla blev hyldet af resten af Hold Nord efter sejren. Foto: TV3

Svinet af Jeppe

Sådan var det ikke på Hold Syd, hvor Jeppe decideret udtalte, at han håbede, Mette ville tabe dødskampen og dermed ryge i duel. Samtidig beskrev han Mette og Louise Camilla som to divaer. For at finde forklaringen på uvenskabet skal man helt tilbage til afsnit ét, fortæller Mette Gybel.

- I første afsnit stemte jeg på Bille og gik derved med ham og de andre. Det var min og Guldbergs stemmer, der blev afgørende. Det er ikke klippet med, men jeg sad nede i strandkanten og lovede Jeppe guld og grønne skove. Da Bille var ude, droppede jeg ham (Jeppe, red.) igen, siger hun og fortsætter.

- 'Robinson' handler om at have det stærkeste hold og nå sammenlægningen, men jeg følte ikke, at jeg kunne nå en sammenlægning sammen med Jeppe og Kristina. Derfor havde han et horn i siden på mig, og det er jo klart, da det gjorde, at han stod mindre godt.

Nederlaget er en realitet, og det samme er hendes exit fra programmet. Foto: TV3

Meget værre end på tv

- Hvordan er det at vide, at du gik ind i dødskampen, og der var folk på dit eget hold, der håbede, du tabte?

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så undrer det mig ikke.

Hun bekræfter samtidig, at der var en intens stemning mellem hende og Camilla, og at de ofte mundhuggedes.

- Ja, der var der. Mig og Louise Camilla var imod Nadia og Camilla fra modstanderholdet, og det var faktisk rigtig slemt, m det er slet ikke kommet med. Hver eneste gang, vi stod over for hinanden, fik den ikke for lidt.

- Hvorfor kunne I ikke lide hinanden?

- Det var ikke, fordi vi ikke kunne lide hinanden, men de var gode til at forsvare deres hold, og mig og Louise Camilla var gode til at forsvare vores og give igen. Det var meget værre dernede, end man ser i fjernsynet.

Fucking hårdt

Selv om det blev en kort fornøjelse for Mette Gybel, så fortryder hun ikke sin deltagelse i ekspeditionen. Det har været en vanvittigt fed oplevelse, fortæller hun, der også har udmøntet sig i gode venskaber. Men hvor nogle deltagere gennem årene har peget på den manglende mad, så er svaret anderledes fra Mette Gybel, da hun bliver bedt om at pege på det hårdeste ved at deltage.

- Det er fucking hårdt at være med, men for mig var det ikke så meget sulten. Det var det psykiske pres, der var hårdt. Hvis jeg gik ned i vandkanten og snakkede med en om livet derhjemme eller vaskede hår, så blev de andre paranoide – og omvendt. De andre troede jo fandeme hele tiden, at der blev snakket alliancer, siger hun og runder af.

- Nu var jeg ikke selv direkte skyld i, at vi tabte dyster, men jeg kan godt forstå dem, der blev påvirkede, når det skete, for man føler ikke, at der skal noget til for, at man ryger. Du er så sårbar. Én fejl kan ødelægge alt.

