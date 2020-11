Bryder sammen for åben skærm: - Jeg var max presset

Er man en flittig seer af 'Den store bagedyst' på DR, ved man, at arbejdet med chokolade er en af de udfordringer, der oftest for deltagerne på glatis.

Det får 26-årige Anne Tirstrup i den grad at mærke i lørdagens afsnit af det populære underholdningsprogram.

I den hemmelige udfordring skal deltagerne kreere en skulptur i chokolade, som tidligere vinder Andrea Søllested har designet, og det bringer Anne Tirstrup i vanskeligheder.

Da der kun er kort tid til, at skulpturen skal afleveres til bedømmelse, taber hun den chokoladekugle, som skal danne skulpturens fundament, og hun må aflevere et halvfærdigt resultat.

Det får den unge århusianer til at bryde sammen i tårer, og til Ekstra Bladet fortæller hun da også, at hun vidste, at chokolade-fadæsen kunne koste hende billetten videre i programmet.

- Jeg var i forvejen under tidspres, så jeg kunne simpelthen ikke nå at lave en ny. Jeg tænkte, at det var godt, at der bare kom lidt på bordet, men da jeg kiggede rundt i teltet, kunne jeg se, at det var jo på ingen måde godt nok. Så vidste jeg godt, hvad klokken havde slået, siger hun.

- Hvilken følelse gik du hjem med efter den oplevelse?

- Jeg syntes jo, at jeg havde ligget meget godt i de hemmelige udfordringer, men så gik det ned ad bakke både i sidste uge og denne gang. Så jeg var lidt træt af mig selv, siger hun og tilføjer:

- Jeg var max presset, fordi jeg ikke syntes, favoritten (første udfordring i programmet, red.) var gået ret godt, og så fik jeg sidstepladsen i den hemmelige udfordring, så jeg vidste godt, at hvis jeg skulle gå videre, skulle jeg præstere dagen efter. Jeg vidste godt, at jeg lå til at kunne ryge ud.

Anne Tirstrup fortæller, at trods travlhed og høje omkostninger har deltagelsen i 'Den store bagedyst' været det hele værd. Foto: DR

En flot præstation med mesterværket dagen derpå sikrer dog Anne Tirstrup endnu en uge i programmet, og det bliver i stedet 21-årige Emil Ussing, der må tage sin afsked med kagekollegerne.

Travl tid

Det var dog ikke kun den mislykkede chokoladeudfordring, der lagde pres på Anne Tirstrup. Hun fortæller, at hun under optagelserne til programmet havde ekstremt travlt.

- Jeg havde nok at se til. Som sygeplejerske har jeg jo også weekendvagter indimellem, så når jeg kom hjem fra optagedage og egentlig gerne bare ville i gang med at øve bagning, så havde jeg lige nogle vagter, jeg skulle have klaret på arbejde. Så under optagelserne var det bare kage og arbejde. Nu har jeg tid til familie og venner igen, og det er jo dejligt, siger hun.

Hun lægger heller ikke skjul på, at det har været en dyr fornøjelse at medvirke i programmet. Hvis det havde været muligt at rejse over sommeren, havde hun ikke haft råd, fortæller hun.

- Man bliver grebet af stemningen. Hvis man skal bruge en bestemt ingrediens eller form, så køber man det. Jeg var ude og købe det, der hedder Valrona-chokolade til aftenens program om chokolade, og jeg har aldrig købt noget så dyrt før. Det er kakaoopulver til 110 kroner i stedet for det, man kan få til ni kroner i Netto. Men jeg kan sige uden at tøve, at det har været det hele værd.

'Den store bagedyst' sendes lørdag klokken 20 på DR1 og kan også ses på DR TV.