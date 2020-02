Bryder sammen for åben skærm

I tirsdagens afsnit af 'Paradise Hotel' er der dømt drama for alle pengene, når deltagerne noget overraskende bliver kaldt til parceremoni.

Her er det Silke og Julie, der står for skud, da de begge står uden partnere, og begge vælger at stille sig bag den nye fyr, Marco.

I sidste ende blev det Silke, der trak det korte strå, da Marco valgte at danne par med Julie.

Det til stor skuffelse for både Silke og Türker, som under deres ophold fik følelser for hinanden.

Derfor var det også noget nær umuligt for dem at holde tårerne tilbage under tirsdagens parceremoni, da det stod klart, at de skulle sige farvel til hinanden.

- Der skal meget til, før jeg falder for en pige. Der er bare noget specielt over hende, siger Türker i programmet, inden han bryder grædende sammen.

Til Ekstra Bladet fortæller han, hvad det var, der gjorde ham så rørt.

- Jeg er ikke glad i momentet. Jeg bliver ked af det, for først røg Tobias og nu hende. Jeg føler lidt, at jeg står alene nu, og så har man bare følelser i klemme, siger han til Ekstra Bladet.

Silke fik et godt øje til Türker under sin deltagelse i 'Paradise Hotel'. Foto: Nent Group Danmark

- Hvordan har du det med, at du på den måde viser følelser på tv?

- Jeg har det meget fint med det, for jeg kan huske dengang, jeg var ked af det i 'Robinson Ekspeditionen', der tænkte jeg, at det var virkelig akavet, at jeg viste følelser på den måde. Men der skrev alle, at jeg var meget mand, fordi jeg viste mine følelser. Jeg er meget følsom, så det er godt, at det også kommer frem, siger han.

Ifølge Türker havde han mange stærke følelser for Silke inde på hotellet, og derfor var det også ekstra hårdt for ham at se hende forlade programmet.

- Jeg havde det sådan med hende, at jeg var mega glad for hende. Hun betød meget for mig på så kort tid, fordi vi jo brugte så meget tid sammen. I dag er vi gode venner og taler også stadig sammen, selvom hun har en kæreste.

Bårde Türker og Silke var tydeligt påvirkede efter parceremonien. Foto: Nent Group Danmark

Indrømmer utrolig bommert

Ikke en overraskelse

Også Silke fældede et par tårer i tirsdagens afsnit, men alligevel kom det ikke bag på hende, at det var hende, der trak det korteste strå.

- Jeg ved godt, hvordan det ser ud i den situation. Jeg er forberedt på det. Det kommer ikke som et chok, at jeg ryger ud, selvom det er mega nederen, siger Silke, der heller ikke lægger skjul på, at hun var nået at blive rigtig glad for Türker inde på hotellet.

- Jeg tror, det er en blanding af, at man har været så intenst sammen, og så slutter det så brat. Man prøver at holde det inde, men der er kommet mange følelser på kort tid, og så stopper det bare pludseligt. Det er jo en lille boble, man går rundt i, og så skal man pludselig ikke være der mere.

Slagtet i ’Paradise’: Det tordnede og lynede

- Hvordan havde du det med, at Türker blev så rørt?

- Det var mega dejligt at se, at han reagerede sådan. Det var jeg glad for. Det viser jo, at man holder af hinanden, og at han heller ikke vil skilles fra mig. Men det hele var lidt vildt, og jeg husker det hele som ret sørgeligt. Det var mega hårdt, at vi skulle skilles, når nu vi var blevet så tætte, siger Silke, der har det lidt underligt med, at tusindvis af seere nu kan se hende græde på tv.

- Jeg synes, det er ret mærkeligt, men jeg er et menneske, og det er en del af det. Jeg er ret følsom, og det er okay. Det viser, at man er et menneske.