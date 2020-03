Bryder sammen i knaldeprogrammet: - Jeg har ligget med hans bror

Det hele bliver for meget for Justina i de nye afsnit af 'Ex on the Beach'

Det skabte forvirring hos Justina, da hun tidligere i 'Ex on the Beach'-sæson mente, at hun kunne genkende Mark som en, hun havde matchet med på Tinder og efterfølgende været i seng med.

Det viste sig dog, at det ikke var tilfældet. I stedet havde hun været sammen med hans bror, Jonas, og i de nye afsnit af Dplay-programmet er det faktisk ham, der ankommer til villaen.

- Jeg er kommet til 'Ex on the Beach' for at overraske min bror, Mark, fordi vi laver stort set alt sammen. Når min bror og jeg går i byen, så elsker vi at feste på de fede klubber i København - og vi sparer hverken på sprut eller damer, fortæller Jonas i afsnittet.

For Justina er det også noget af en overraskelse, at Jonas kommer gående på stranden, og det hele bliver for meget for hende.

- Hvad fuck er chancen? Jeg gider det ikke. Jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg kan ikke lide det. Jeg ryster helt. Jeg kan ikke, græder hun, inden hun fortæller kameraet:

- Jeg synes, det er en voldsom oplevelse, at jeg har ligget lidt med Mark - og så kommer hans bror, som jeg allerhelst ville have haft til at starte med, ind.

Du kan se klippet i videoen over artiklen, mens du kan se 'Ex on the Beach' på Dplay.

