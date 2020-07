Bryder sammen i TV2-program: Begge forældre dræbt i ulykke

En hyggelig morgenstund med fællessang i aftenens afsnit af 'Hjem til gården' på TV2 udvikler sig for deltageren Tina Jakobsen hurtigt til et følsomt øjeblik.

Mens de andre deltagere på gården synger 'I østen stiger solen op', må Tina gå for sig selv et øjeblik, opløst i tårer.

Da hun vender retur til stuen, fortæller hun de andre, at salmesangen bringer ubehagelige minder frem for hende.

- Jeg er ikke god til det med alle de der kristne sange. Jeg har nogle rigtig dårlige minder fra kirker. Mine forældre døde i en brand for lidt over et år siden, og en gang imellem er der lige et eller andet, der trigger, siger hun i programmet.

Døde i brand

Ulykken, der kostede 33-årige Tina Jakobsens forældre livet, skete i sommeren 2018. Forældrene var på camping, og om natten gik der ild i en varmeovn, som de havde stående i forteltet.

Forældrene brændte inde og døde som følge af kulilteforgiftning.

- Jeg stod op og læste nyheder, det er en vane for mig, og da jeg læste om ulykken på campingpladsen, blev jeg med det samme bekymret og ringede til mine forældre. Ingen af dem svarede, fortæller Tina Jakobsen til Ekstra Bladet.

Hun skulle til polterabend, og da hun var på vej i bad, bankede det pludselig på døren.

- Det var politiet, der stod derude, og så vidste jeg godt, hvad klokken var slået, fortæller hun.

Leve i nuet

Efter ulykken fulgte en sorgfuld tid, hvor Tina Jakobsen særligt fandt støtte i sin storesøster.

Da Tina besluttede sig for, at hun ville være med i 'Hjem til gården', var hun forberedt på, at hendes forældres død sandsynligvis ville blive et emne. Hun fortæller dog, at hun ingen problemer har med at vise sine følelser.

- Jeg synes også, det er rigtig vigtigt, at folk tør at spørge og ikke er bange for at gøre mig ked af det, fordi de kan ikke gøre mig mere ked af det, end jeg har været og er. Men det er altid en vurdering i forhold til, hvornår det er det rette tidspunkt at fortælle det, for jeg har heller ikke behov for at være hende, det er synd for. Sådan er jeg ikke, siger hun.

De andre deltagere var ifølge Tina Jakobsen gode til at støtte hende og tale med hende om tabet af forældrene. Foto: Lotta Lemche/TV2

I dag - to år efter ulykken - er Tina et sted i sin sorgproces, hvor hun kan fokusere på de gode minder.

- Jeg er ikke en sortseer. Jeg vil helst bare se fremad, og det ved jeg, at min far også ville sige til mig, at jeg skulle leve i nuet og komme videre med mit liv, så det prøver jeg at leve efter, siger hun.

Hun meldte sig som deltager i 'Hjem til gården' for at udfordre sig selv, både fysisk og mentalt, men også for at øve sig i at være i nuet. Og programmet levede fuldt ud op til hendes forventninger.

- Jeg har fået nogle gode venner, som jeg stadig snakker med, og så har jeg taget det til mig, det der med at være i nuet som man er på gården, hvor man ikke har mobiltelefoner, og man er til stede, når man er sammen med mennesker.

- Men jeg blev da også overrasket på mange punkter, for man anede jo ikke, hvad det var, man gik ind til. Det var hårdt fysisk arbejde og mentalt var det også rigtig hårdt at være sammen med en masse mennesker, men også meget alene med sine tanker, fordi man aldrig helt vidste, hvem man kunne stole på, og alligevel skulle man blive venner med nogen, fortæller hun.

'Hjem til gården' kan ses hver søndag klokken 20 på TV2 og streames på TV2 Play.