Bryder sammen: - Jeg er sådan et gammelt fjols

Det så ellers sort ud, da Hilda Heick og Michael Olesen fik deres point ved fredagens 'Vild med dans'.

Her lå de nemlig i bunden med 26 point. Topscoreren fik 45.

Det var derfor ikke en optimistisk Hilda, der stod klar med de andre par, da de skulle have fortalt, om de var ude eller videre.

Men det lykkedes for den 74-årige sanger og hendes partner. Danskerne havde stemt parret videre.

Og det var noget, der gik lige i hjertet på Hilda.

- Tænk, at der er så mange, der gider stemme på os, lød det fra Hilda efter programmet. Hun havde absolut ikke regnet med noget.

- Jeg havde godt set, at jeg lå dernede i bunden. Men havde man ikke fortjent mere, havde man ikke fortjent mere, lyder det realistisk fra Hilda.

Hilda tør godt prøve det hele. I hvert fald en gang! Foto: Mogens Flindt

Hun var klar til en omdans for at kæmpe om pladsen i programmet.

- Vi stod og kradsede sko, og gjorde os klar til at danse igen, men det kom jeg jo så ikke til.

Artiklen fortsætter under videoen...

Dommer-fadæse: - Det var ren panik

Meget berørt

Og det var nemlig også en meget berørt Hilda, seerne kunne se ude ved værten Sarah Grünewald, her kunne Hilda ikke holde tårerne tilbage.

- Jeg var lykkelig, det var glædestårer. Jeg er sådan et gammelt fjols, der bliver rørt, siger hun.

Og det var netop seernes mange stemmer, der fik parret videre.

Hvorfor tror du, folk er så vilde med at se dig danse?

- Jeg ved det ikke, jeg forstår det ikke. Jamen det er måske, at de siger det gamle kræ, nu er hun endelig kommet ud, så skal hun have lov at blive luftet lidt mere, lyder det med et grin.

Den køber partneren Michael dog ikke helt.

- Min tanke er, og det er jo bare noget af det, som jeg er faldet for ved Hilda, så er det hendes dejlige livsbekræftende væsen. Jeg tror, du er et forbillede for mange, fordi du viser i en sen alder, at man stadig kan få en masse ud af livet, lyder det.

Artiklen fortsætter under videoen...

- Det var jeg slet ikke forberedt på

En tur i 'dødsspiralen'

Fredag beviste Hilda igen, at en alder over 70 ikke er en begrænsning for at kaste sig ned på gulvet og snurre rundt.

Trinnet, som Michael kalder for 'dødsspiralen', viste sig slet ikke at være en udfordring for Hilda.

- Når først man har fået teknikken, var det nemmere, end jeg havde regnet med, siger hun.

Gjorde det slet ikke ondt?

- Kun de første ti gange, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg har sådan en skøn hofte her i denne her blå farve med lilla. Der er kommet nogle blå mærker, det sker i kampens hede. Men jeg siger aldrig nej. Jeg vil gerne prøve det hele, fortæller hun.

Det blev Faustix og Asta, der måtte forlade dansekonkurrencen efter en omdans med Mie Moltke og Wafande.

Hilda er klar til en quickstep næste fredag. Foto: Mogens Flindt

Nedtur for åben skærm: Havde mareridtstanker