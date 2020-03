Bryder sammen på tv: - Det er løgn

Amanda Mogensen frygtede at se sin ekskæreste i tv-programmet 'Ex on the Beach'. Nu sker det

Amanda Mogensen var klar i spyttet, da Ekstra Bladet mødte hende forud for den igangværende sæson af 'Ex on the Beach'.

Hun forventede ikke, at hendes eks-kæreste Mikkel Søndergaard ville blive en del af programmet, men det gjorde han selvfølgelig. Og nu er øjeblikket kommet. I klippet over artiklen kan du se mødet, mellem Amanda Mogensen og Mikkel Søndergaard, der var så smaskforelskede - og i dag dårligt er på talefod.

- Jeg ser djævlen i øjnene. Han har knust mit hjerte for fuld smadder, som Amanda Mogensen beskriver det i klippet.

Her bryder hun ud i tårer, da hun ser, at det er Mikkel, der ankommer - og dermed skal være en del af tv-programmet endnu engang sammen med hende.

- Det er løgn, er alt hun kan fremstamme.

Se det akavede møde i videoen over artiklen, hvor Mikkel mildest talt ikke får en varm velkomst.

Mikkel Søndergaard takkede ja til at deltage i 'Ex on the Beach' for anden gang, fordi den første tur i programmet udviklede sig til et kærlighedsprogram for hans vedkommende. Nu håber han at kunne vise, hvem han er, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- I år får I at se en Mikkel, der er klar på alt sjov og ballade. Lad os sige det sådan at det går ikke stille for sig. Den første sæson var meget kæreste-agtig, og det blev sgu lidt kedeligt. Denne her sæson bliver vanvittig. Folk knepper sgu på kryds og tværs.