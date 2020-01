Bryder sammen på tv: Det hele blev for meget

'Paradise Hotel' er nået til kåringen af årets Miss Paradise, en titel som år efter år har været eftertragtet af hotellets hunkøn, og i år er ingen undtagelse.

I dagens afsnit skal det vigtige photoshoot afvikles, hvor deltagerne skal have deres Miss Paradise-billede taget. Det har traditionelt stor betydning for, hvem der render med titlen, og her bryder 21-årige Ida Christiansen sammen, så tårerne triller ned ad kinderne.

- Jeg er virkelig bare ikke særligt god til sådan noget her, siger hun til stylisten Kenny.

Hun får dog smilet tilbage, da seancen er overstået.

- Det er super fedt, at jeg har overskredet en grænse, også selv om det har påvirket mig imens, jeg har fået taget de her billeder, siger hun til kameraet.

Da Ekstra Bladet fanger Ida over telefonen, ved hun godt, hvad emnet er, og hun forsøger efter bedste evne at forklare, hvad der gik galt, siden tårerne begyndte at pible frem.

Siddende på hængekøjen blev det hele bare for meget. Foto: Nent Group Danmark

Det væltede ind

Ifølge Ida var det nemlig en kombination af mange ting, der kulminerede i, hvad hun selv kalder et 'breakdown'. Blandt andet kunne hun se, hvordan de andre piger fik lagt 'en sindssygt flot makeup', imens hun selv kun fik lidt rød læbestift.

- Allerede der var jeg utryg, for jeg er ikke vant til at gå med farver, forklarer Ida og fortsætter.

- Jeg er altid blevet kaldt en Barbie-pige på grund af mit hår, så jeg ville ikke have lyserød på, og så fik jeg selvfølgelig lyserød. Jeg tror bare, at hele situationen blev for presset. Jeg blev også placeret i en hængekøje. Jeg har fået taget billeder før, men der har jeg arbejdet meget med mine ben, og nu blev jeg placeret i en hængekøje og skulle sidde ned.

- Man kommer ind som ny, og få timer senere starter Miss Paradise. Jeg ville det rigtig gerne og havde glædet mig, men jeg lagde også et pres på mine egne skuldre. Det hele blev bare for meget. Da billedet skulle tages, fik jeg også sand i hovedet og solen bagte foroven, fortæller hun.

Ifølge Ida glemte hun samtidig solcremen, så hun efter få timer var solskoldet.

Hvordan har du det med, at det er kommet med i programmet, at du knækker?

- Jeg havde godt lidt regnet ud, at det ville komme med, og jeg synes ikke, det er så fedt at se tilbage på, at man får et breakdown. Det er ikke super rart, for jeg kan stadig huske den følelse, jeg sad med.

En følelse af afmagt?

- Ja, det var nok det.

Blev du presset til at gøre ting, du ikke havde lyst til?

- Nej, jeg følte mig ikke presset, jeg følte mig bare heller ikke 100 procent tilpas. Man lægger et pres på sig selv, fordi man gerne vil vinde, og når jeg så føler, at det overhovedet ikke fungerer, så vælter det ind over hovedet på mig, at det hele bare kan være lige meget, siger hun.

Ros til stylisten

Ida sender samtidig en stor ros til stylisten Kenny, der også styler værten Rikke Gøransson. For han fik talt hende til ro, så hun kunne fortsætte seancen.

- Han var sindssygt sød og tog hånd om mig, han sagde, det hele nok skulle gå og talte mig op igen. Han sagde også, at hvis jeg ikke gennemførte, ville jeg ikke have en chance for at vinde, og det ville jeg jo gerne, siger hun.

Alt i alt husker hun tilbage på photoshootet som en positiv oplevelse. Trods miseren undervejs.

- Det var en rigtig sjov oplevelse, det var noget, jeg havde set frem til, det var bare ærgerligt, jeg brød sammen, konstaterer hun.

Hvem der vinder Miss Paradise kan ses på Viaplay og Viafree tirsdag til torsdag.