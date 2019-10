Bryder sammen: Stor profil smidt på porten

Deltagerne i 'Ex on the Beach' får en chokerende besked i aftenens afsnit, hvor en af de helt store profiler må sige farvel

***Spoiler: Hvis du ikke vil vide, hvem der ryger ud af aftenens afsnit i 'Ex on the Beach', skal du stoppe med at læse videre***

En af de helt store profiler i årets 'Ex on the Beach', René Hoffbeck, er færdig for denne gang i realityprogrammet.

Det bliver en realitet i aftenens afsnit, hvor den frygtede tablet plinger med en trist besked.

- Ej, den bliver en anden nødt til at tage, lyder det fra Tessie Skovly, da hun læser beskeden og bryder ud i gråd til de andres store forbløffelse.

- Tessie står med tabletten og kan ikke holde op med at græde, og der ved jeg godt, hvad klokken har slået. Der er en Ex, der skal ud af villaen, og det er ikke sjovt det her, konstaterer Mark Bøgelund.

Beskeden skal dog læses op for deltagerne, og det bliver Pernille Nygaard, der læser den triste besked op.

- 13 bliver til 12. Én skal sige farvel. René, dit eventyr slutter her. Du skal pakke dine ting sammen, og du skal forlade villaen, lyder det fra Pernille Nygaard.

René Hoffbeck - nummer to øverst fra højre - er færdig i 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Beskeden kommer som et chok for René, der for første gang i programmet græder over andre end Tessie.

- Det er for sindssygt det her, jeg er ikke klar til at smutte. Det er jeg ikke, får han fremstammet.

Du kan se klippet, der chokerer villaen, i videoen over artiklen.

Da René skal forlade villaen, får Tessie Skovly et kæmpe kram. Og selvom hun har snoet ham om sin lillefinger og udnyttet hans følelser i villaen, så har de bevaret venskabet hjemme i Danmark, hvilket de fortalte om, da de sammen besøgte Ekstra Bladet.

Hør dem fortælle om deres forhold i dag herunder:

Forholdet mellem René og Tessie er som en tur i rutsjebanen. Hør dem fortælle i videoen. Redigering: Henrik Houlberg

'Ex on the Beach' kan ses på Kanal 4 søndag til tirsdag og på streamingtjenesten dplay.