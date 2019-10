Bryder tavsheden: - Jeg er dybt nervøs

Suzanne Bjerrehuus havde svært ved at tale, da Ekstra Bladet mødte hende forud for 'Vild med dans'

Da der fredag aften var rød løber forud for sjette omgang 'Vild med dans', dukkede den tidligere model og forfatter Suzanne Bjerrehuus op for at støtte sit barnebarn Oscar Bjerrehuus, der i år er med i dansekonkurrencen, hvor han danner par med danseren Asta Björk.

Hendes optræden på den røde løber er første gang i et helt år, at 71-årige Bjerrehuus viser sig i offentligheden.

I marts sidste år blev Suzanne Bjerrehuus opereret i luftrøret i forbindelse med de stråleskader, hun fik som kræftpatient for snart 20 år siden.

Konsekvenserne af den strålebehandling er gået så meget ud over hendes stemme, at hun har svært ved at tale.

- Jeg er så skuffet

Det var heller ikke til at undgå at bemærke fredag aften på den røde løber, hvor Suzanne Bjerrehuus måtte kæmpe sig igennem interviewet med den fremmødte presse.

- Det er første gang, jeg er ude. Jeg har ikke været ude i et år, sagde Suzanne Bjerrehuus og fortalte videre om, hvordan det går hende:

– Det er mere det, at jeg taler dårligt, og derfor går jeg til taleundervisning. Men jeg har det godt. Jeg er helt rask. Det er bare en gammel stråleskade for mange år siden, forklarede hun videre om, hvorfor hun har holdt sig fra offentligheden.

Suzanne Bjerrehuus sammen med sit barnebarn Oscar efter det stod klart, at han er videre til næste uge. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Meget nervøs

Forud for fredagens show var Suzanne Bjerrehuus spændt på at se sit barnebarn Oscar Bjerrehuus give den gas på dansegulvet.

– Jeg har lige stået og krammet Oscar. Han kom ud i badekåbe, og jeg glæder mig meget, fortalte Suzanne på den røde løber.

– Det betyder virkelig meget for mig at være her i dag. Jeg er dybt nervøs, men jeg håber, han går videre. Jeg har to telefoner, jeg kan stemme med, fortalte hun videre.

Heldigvis endte Suzanne Bjerrehuus med at få ret, da Oscar Bjerrehuus og Asta Björk klarede sig uden om farezonen og direkte videre i 'Vild med dans'.

Suzanne Bjerrehuus var noget rørt, efter Oscar Bjerrehuus havde været på gulvet. Foto: Ritzau Scanpix/Martin Sylvest

Også Oscar Bjerrehuus' far, Oliver Bjerrehuus, var med for at støtte sin søn fredag aften.

Han var især glad for, at han havde fået selskab af sin mor i denne omgang.

- Det betyder alt. Det er jo meget sjældent, at hun er med. Så jeg er meget rørt over, at hun er med i dag - og at hun er her for at støtte sit barnebarn.