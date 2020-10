Brystoperation gik helt galt: Tør ikke være fræk længere

Mia beder for anden gang kirurgerne i 'Mit plastikmareridt' om hjælp til at rette op på en brystforstørrende operation, der gik helt galt for et par år tilbage

Tilbage i 2014 fik Mia som 24-årig foretaget en større brystforstørrende operation, efter hun længe havde været ked af sine små bryster.

Men brystoperationen gik langtfra efter planen, og Mia, der kommer fra Espergærde, stod derfor efter operationen tilbage med et resultat, som hun slet ikke var tilfreds med.

Resultatet var nemlig langt fra de store, runde bryster, hun drømte om, men i stedet et par asymmetriske bryster med folder. Det mislykkede resultat har i den grad påvirket Mias hverdag og ikke mindst hendes selvtillid lige siden.

- Før i tiden kunne jeg godt lide at gå i udfordrende tøj - sexet tøj - frække bh'er, og jeg kunne godt lide at være fræk. Jeg kan ikke lide at være fræk længere. Det kan jeg ikke på grund af mine bryster, siger Mia i programmet og fortsætter:

- I dag ser mine bryster forfærdelige ud. Der er implantater indenunder, men mine egne bryster sidder udenover. Så det ser ud, som om jeg har fire bryster. Jeg har ikke lyst til at gøre mig pæn. Jeg kan også godt mærke det på mit forhold til min mand. Det er hårdt, at jeg ikke har lyst til at gøre mig sexet, siger hun.

Mia håber, at kirurgerne kan hjælpe hende. Foto: Nent Group Danmark

Blev gravid

Derfor har Mia, der i dag er 29 år, opsøgt kirurgerne i 'Mit plastikmareridt'. Hun håber nemlig, at hun kan få deres hjælp til at udrede problemet og den 'dobbelfold', som har dannet sig på hendes bryster.

Men den opmærksomme seer vil måske bemærke, at det ikke er første gang, Mia møder de to kirurger Faye og Jens Jørgen og besøger Amalieklinikken i 'Mit plastikmareridt'.

For et par år tilbage opsøgte Mia nemlig programmet og blev tilbudt en operation.

- Jeg har før været inde hos kirurgerne, hvor jeg var nødt til at takke nej til en operation, fordi jeg var gravid, lyder det fra Mia i programmet.

Mia er ked af sine bryster, der slet ikke blev, som hun håbede. Foto: Nent Group Danmark

Graviditeten betød, at lægerne ikke kunne tilbyde hende en operation, fordi det var forbundet med en for stor risiko. Men i tiden efterfølgende er problemet kun blevet værre, og derfor er Mia nu tilbage hos kirurgerne i torsdagens afsnit af 'Mit plastikmareridt', hvor hun håber, at de igen vil tilbyde hende deres hjælp.

Om anden gang er lykkens gang, og om kirurgerne kan hjælpe hende denne gang, kan du se i 'Mit plastikmareridt' torsdag klokken 21 på TV3 og Viaplay.

