Caroline i chok: Her falder Mathias på knæ for rullende kameraer

Der er romantik i luften i 'Ex on the Beach'

Caroline ligner en, der er ved at få cultshakeren galt i halsen i aftenens afsnit af 'Ex on the Beach'.

For ikke nok med at alle deltagerne pludselig har tøj på, der er endnu et chok i vente. Hendes faste flirt i programmet, den selvudnævnte alfahan Mathias, rejser sig pludselig.

- Caroline, du er fandenedme, indleder han.

Allerede der kan hun godt lure, at der er noget særligt i vente, og med et bredt smil afventer hun næste ord i sætningen.

- Du er pigen, som jeg gerne vil have. Du har hele tiden fortalt mig, at jeg skal gøre det specielt, hvis jeg skal blive din, lyder det, inden han ja, du har gættet rigtigt. Går på knæ.

- Caroline, vil du være min?, spørger han.

Aftenens afsnit er sæsonens sidste og kan ses på Kanal 4 eller streamingtjenesten Dplay.

