Casper C. erkender: Kæmpe brøler i 'Klovn'

Torsdag fik den tredje og sidste 'Klovn'-film premiere i biograferne landet over, og det har fået tusindvis af 'Klovn'-fans til at købe billetter til filmen, der har fået navnet 'Klovn - The Final' og sætte sig godt til rette i biografsæderne med popcorn og sodavand for at få et sidste, godt grin med Casper Christensen, Frank Hvam og alle de andre velkendte karaktere.

Men efter at have set den nye film, er der flere opmærksomme seere, der har bemærket, at der er godt og grundigt rod i tidslinjerne i 'Klovn'-filmene, der nu tæller 'Klovn - The Movie', 'Klovn Forever' og 'Klovn - The Final'.

I filmen 'Klovn Forever', der er anden film i rækken, og som havde premiere i 2015, er Frank og Mia netop blevet forældre til Malte, der stadig er spæd, mens deres datter, Fie, stadig kun er et par år gammel.

I filmen tager Casper turen tværs over Atlanten, hvor han bosætter sig i Los Angeles for at forfølge sin karriere. Her følger Frank efter, og han kommer for alvor på glatis, da han efter en fest har sex med Casper Christensens datter, Simone, der er i starten af 20'erne.

På daværende tidspunkt er Frank ifølge eget udsagn selv 'over 40 år'.

I den nye film, 'Klovn - The Final' fejrer Frank Hvam sin 50 års fødselsdag. Men her er der noget, der ikke helt stemmer.

For Frank og Mias børn er pludselig begge voksne og flyttet hjemmefra - det til trods for, at de begge var helt små i 'Klovn Forever', hvor Frank altså kun var et par år yngre, end han skal forestille at være i den nyeste film.

Frank Hvam og Casper Christensen på den røde løber til gallapremiere på 'Klovn - The Final' på Bremen Teater i København. Foto: Jonas Olufson

Skide det et stykke

Da Ekstra Bladet fanger Casper Christensen over telefonen lægger han ikke skjul på, at der i både 'Klovn'-filmene og serien er en lang række fejl i tidslinjerne.

- Dem (fejl, red.) er der masser af. Der er så mange ting, der slet ikke kan lade sig gøre med alle de børn, voksne og hvad ved jeg. Det er fyldt med store fejl, siger han med et grin.

- Der er masser af ting, som seerne ikke vil kunne få til at hænge sammen og store fejl. For eksempel er der så mange børn. De skifter imellem at være store og små, og det hænger slet ikke sammen. Hvor mange børn har Casper, hvem har han dem sammen med - hvor mange af dem er Ibens?. Det er én stor forvirring, siger han.

Ifølge Casper Christensen har han og Frank Hvam bevidst ignoreret de mange fejl. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Er det noget, I har været klar over og så bare valgt at se igennem fingre med?

- Vi har været fuldt bevidste om det. Vi laver ikke 'Matador', så vi har valgt at skide det et stykke, og så bare tænke, at vi skulle lave den sjoveste film som muligt og så ikke tænke så meget på tidslinjer. Det er altså bare meget nemmere.

- Ellers havde det slet ikke kunnet lade sig gøre at lave det produkt, vi har. Så det vil vi skide højt og flot på.

