Chok efter 'Løvens hule': - Det kommer ikke til at ske

Jan Lehrmann og Jesper Buch havde for anden sæson i træk den store pengepung fremme for at investere i en plakatvirksomhed, da Kasper Laursen og Oliver Hansen torsdag aften pitchede deres virksomhed Citatplakat.

Det samme gjorde løverne nemlig i den seneste sæson, da Nikolaj Viborg og Andreas Beck dukkede op i 'Løvens hule' med virksomheden Dialægt.

Tankerne bag investeringen torsdag aften var at slå de to virksomheder sammen og stå endnu stærkere i markedet. Derfor var handlen betinget af, at Dialægt-skaberne sagde ja til fusionen. Det forslag blev dog i første omgang ikke mødt med begejstring.

Det fortæller Nikolaj Viborg fra Dialægt til Ekstra Bladet. De vidste ikke på forhånd, at deres største konkurrent skulle medvirke i DR-programmet, og derfor kom beskeden som noget af et chok.

- Vi fandt ud af det, da Jan Lehrmann ringede til mig en morgen, hvor jeg var på vej ind på arbejdet, siger Nikolaj og fortæller, at de til at starte med ikke var jublende lykkelige.

- Det hele afhang af, om Andreas og jeg ønskede at gå med i det. Den skulle vi lige sluge. Jeg sagde, at det måtte vi lige se på, og da jeg fortalte Andreas det, var vores første reaktion: 'Det skal vi bare ikke!' Det var vores konkurrenter, og dem ville vi ikke lave en fusion med.

Samme historie lyder det fra torsdagens deltagere i 'Løvens hule', der allerede inden deltagelsen havde afskrevet Jan Lehrmann og Jesper Buch på grund af sidste års investering.

- Vi havde tidligere kontaktet Dialægt og spurgt, om vi skulle købe dem, eller om de skulle købe os, fordi vi ikke syntes, det gav mening, at vi var to om at splitte markedet. Man ville have meget mere power, hvis der bare var én. Vi havde dog ikke lige regnet med, at Jan og Jesper ville spotte den derinde og kaste den bold op i luften. Det var en overraskelse, siger Kasper fra Citatplakat.

- Dialægt-gutterne sagde, at deres første reaktion var: 'Det kommer ikke til at ske!' De havde slet ikke tænkt på det på den måde, fortsætter han.

Kasper og Oliver fik både to løver og yderligere to samarbejdspartnere med sig fra 'Løvens hule. Foto: DR/Per Arnesen

Klikkede fra start

Dialægt-skaberne gik dog med til at mødes med Kasper og Oliver, og der blev derfor stablet et møde på benene hjemme hos Jesper Buch.

Her fik de set hinanden an, og hurtigt gik det op for alle parter, at de havde en masse tilfælles, og at deres iværksætterhistorier minder en del om hinanden.

- Vi mødtes, og der var bare meget bedre kemi, end de måske lige havde forestillet sig til at starte med. Det spillede både på kompetencerne og på det personlige plan, så det gav lidt sig selv efter mødet. Vi kunne godt se alle synergieffekterne, og vi havde det bare sjovt sammen, siger Kasper, som bliver bakket op af sin nye partner.

- Vi kunne se, at det bare ville give rigtig god mening at lave den fusion, og den beslutning er vi stadig superglade for i dag. Det har spillet, siden det gik igennem, og vi supplerer hinanden godt, fortæller Nikolaj.

Nikolaj Viborg og Andreas Beck forlod sidste år 'Løvens hule' med en investering. Foto: DR

Kigger mod udlandet

De fire stiftere af Citatplakat og Dialægt ejer nu hver 20 procent af den samlede virksomhed, mens Jan Lehrmann og Jesper Buch tilsammen ejer de sidste 20 procent.

Men selvom de nu er gået sammen, så kommer det ikke til at være en fuld fusion på deres hjemmesider.

- Der kommer til at være fælles front mod butikkerne, fordi det giver god mening, at vi er ét brand udadtil der. Men for vores kunder vil det stadig være dialægt.dk og citatplakat.dk hver for sig, man går ind på, så vi ikke blander det hele sammen på den måde, siger Kasper og fortsætter:

- Dialægt bliver dog integreret på citatplakat.dk, for der har vi alligevel bredt os ud, og så bliver dialægt.dk holdt som et stramt koncept, fastslår han.

I øjeblikket er de i fuld gang med at skabe en struktur, der gør, at de kan begynde at kigge mod udlandet.

- I løbet af et halvt års tid begynder vi at tage fat i nye markeder, men det er endnu ikke helt besluttet, hvad det bliver.

- I Citatplakat er vi gået lidt i gang i Tyskland, der har responderet godt, men det har boomet så meget i Danmark, at vi ikke rigtig har haft tid, fordi vi kun har været os og vores ansatte, siger Kasper, som også peger på Holland, Norge og Sverige som oplagte markeder.