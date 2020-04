Chok-exit i knaldeprogrammet: - Jeg er nødt til at have mig selv med

Det er aldrig til at forudse, hvad der sker, når 'Ex on the Beach' ruller over skærmen.

Bedst som Robin var kommet tilbage i villaen, og han og Emma atter var ved at finde melodien, tager Emma en drastisk beslutning i Dplay-programmet.

- Jeg kan ikke mærke, hvad jeg føler, eller hvordan jeg har det. Det er rigtig skræmmende, fortæller hun tårevædet i programmet, inden hun vækker Robin om natten for at fortælle ham om sin beslutning.

- Jeg er ked af at skulle vække dig sådan her, men jeg forlader villaen i aften. Jeg vil bare sige et sidste farvel og fortælle, at det ikke har noget med dig at gøre, forklarer Emma.

- Jeg er så ked af, at jeg skal forlade Robin, men jeg er også nødt til at have mig selv med, græder hun.

- Shit mand. Jeg er sgu glad for dig, lyder det fra en chokeret Robin.

- Jeg er også glad for dig. Vi ses, når vi kommer hjem, afslutter Emma.

Du kan se klippet i videoen over artiklen, mens du kan se 'Ex on the Beach' på Dplay.

