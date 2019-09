Chok-exit i 'Robinson'

***SPOILER: Hvis du ikke ønsker at vide, hvem der giver op i aftenens afsnit, skal du ikke læse videre***

Der er ingen tvivl om, at det er en fysisk og psykisk hård udfordring at deltage i 'Robinson Ekspeditionen'.

Men der er også mange illusioner, der brister, når man deltager. Jakob Kjeldbjerg erkendte i sin bog 'Survivor', at deltagerne befinder sig på en strand og ikke på en øde ø. Det er en illusion, der skabes. Det betyder også, at deltagerne kun har et afgrænset område at opholde sig på, og det var det sammenholdt med alt for meget ventetid, der blev for meget for 29-årige Lars Gade, der kaster håndklædet i ringen i aftenens afsnit.

- Som person er jeg sådan en, der ikke er god til at lade mig bestemme over, og det betyder, at hvis jeg begynder at finde nogle ting træls, så kan jeg let vende dem ryggen og gå min egen vej. Det spændte ben for mig, siger Lars Gade til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Det begyndte at irritere mig, at jeg følte mig begrænset. Det er klart, at når det er en tv-produktion, så er der nogle regler. Strandområdet går fra A til B, og du må kun gå x antal meter ud i vandet. Vi kunne ikke fange nogle fisk, og vi fik flere gange at vide, at vi ikke måtte sætte nettet længere ud, så vi fangede ingen fisk.

Savnede action

I junglen var der formentlig også mere mad at finde, men de nøje opstillede regler spændte ben for Hold Nord.

- Jeg havde været ude og plukke de bananer og ananas, der nu engang var, og vi måtte ikke gå længere ind i junglen, selv om vi havde en god fornemmelse om, at der var mere mad lige rundt om hjørnet. Så derfor fes det lidt ud, siger Lars Gade.

Han mener, at ekspeditionen udviklede i en noget kedelig retning.

- Vi kunne bare sidde og glo og vente på, at nogen blev sultne nok til at give op. Jeg havde håbet på lidt mere action. Ikke i form af alt det drama, men jeg var taget derned for at teste min krop og se, hvor langt jeg kan presse mig selv.

Lars Gades exit fik følgende svada med på vejen af værten Jakob Kjeldbjerg, der gav ham mærkatet 'quitter'.

- Jeg konstaterer, at det var dumt af dig at melde dig og endnu mere dumt af mig at tage dig med.

Den kommentar kan ikke sætte hovedpersonens pis i kog.

- Jeg kan da godt forstå det. De skulle bare have sagt 'ved du hvad, Lars. Du kommer ikke ud. Det er umuligt.' Nogle gange skal man være lidt hård over for mig. Men jeg følte, at min tid var bedre givet ud ved at komme hjem og få lavet noget konstruktivt i stedet for at sidde og vente, fortæller Lars Gade med henvisning til, at han driver et fitnesscenter i Vejle, der også skal passes.

Han mener derfor heller ikke, at han er en 'kvitter' - altså en person, der giver op - fordi han havde rigeligt tilbage i tanken.

Lars Gade er færdig i årets ekspedition. Han ærgrer sig over, at produktionen ikke nægtede ham at tage hjem. Foto: TV3

Hundredvis af ildfluer

Den hårdpumpede 'Robinson'-deltager understreger, at det ikke skal lyde som om, at han er totalt negativ over tingene. Der var mange positive ting ved at deltage i programmet, fortæller han og fremhæver stunderne sammen med holdet foran bålet, eller når man kunne ligge i nattens mulm og mørke og betragte stjernehimlen.

- Det fedeste er, at man kommer helt væk fra den hverdag, man kommer fra. Der er ingen sociale medier, telefoner, radio eller noget som helst. Det er tilbage til naturen og leve. Inden man gik i seng, var det også vigtigt at få gang i ilden, for ellers var der ingen chance for at se noget som helst, griner han og afslører en hændelse, der særligt gjorde indtryk.

- Den første aften så vi nogle ildfluer, der sværmede om et træ. Jeg prøvede at ryste det, og så kom der hundredvis af ildfluer flyvende ud derfra. Det var magisk og virkelig, virkelig flot at se en side af naturen, man normalt ellers ikke ser.

Lars Gade understreger, at han ikke fortryder sit valg om at forlade ekspeditionen.

- Jeg fortryder det ikke, fordi man ikke skal fortryde sine valg i livet, men jeg ville ønske, jeg ikke havde haft valget om at forlade ekspeditionen, for så havde jeg været tvunget til at opnå det, jeg var kommet for - at presse mig selv til det yderste.

Han er ikke den eneste deltager, der må forlade ekspeditionen i aftenens afsnit. Hvem der ellers ryger hjem til Danmark kan ses på TV3 fra klokken 20.