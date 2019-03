Chok-exit i 'X Factor'

Wauw!

Mange troede, at Patrick Smith skulle være fortid i 'X Factor'. Efter to fredage i streg i farezonen, gik han på scenen med kniven for struben, men til sin egen store overraskelse blev hans navn råbt op, som en af dem, der havde fået nok stemmer til at gå videre i programmet.

Hvor Patrick Smith kunne hoppe, danse og juble, var det alvorens time for Gina Michaells og pigegruppen Echo, der begge havnede i farezonen.

- I dumper derude. Jeg kunne uddybe i fire timer, hvad jeg mener. Gina har gjort en pragtpræstation. Indiskutabelt, lød det fra en chokeret Thomas Blachman.

Seernes valg betød, at Lars Ankerstjerne stod med afgørelsen i sine hænder, og han valgte at smide Gina Michaells på porten.

- Det her kan man ikke blive klædt på til på nogen som helst måde. Jeg kan mærke, at det bliver mere end et arbejde. Jeg håber, I ved, at det er ligeså meget i vores kroppe, som i jeres, lød det fra Ankerstjerne, der traf sit valg om, hvem der skulle ud.

- Ej, hvor er det hæsligt mand. Jeg gider ikke trække pinen ud mere. Det skal Gina.

Trods sit farvel var det en fattet Gina Michaells, der sagde farvel til programmet.

- Til alle dem, der har støttet og stemt på mig, tusind tusind tak. Det har været en kæmpe oplevelse for mig.

Lars Ankerstjerne, da Patrick blev sendt videre. Foto: Mogens Flindt

Elskede hvert et sekund

Gina Michaells' farvel skete på en dag, hvor samtlige artister leverede et stabilt højt niveau, hvilket fik de rosende ord til at flyve gennem lokalet fra dommerne.

Den populære rapduo Maria & Bea forsøgte sig med Cardi B's 'I like it', og det var en af de bedste præstationer til dato for de unge sønderjyder.

- Jeg elskede hvert et sekund af det der. Hold kæft hvor er I seje mand, lød det fra Lars Ankerstjerne, der fortsatte de rosende ord.

- I momenter lyder I som bedste bud på nogle break-out stjerner fra dette her format. I er så meget tidens trend, og der er et element af humor i jer, som også bliver forløst.

Gina Michaells er færdig i 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Favoritterne imponerede

Imens Echo og Gina Michaells endte i farezonen, så fortsatte de to favoritter Kristian Kjærlund og Benjamin Rosenbohm deres fælles parløb mod finalen. Sidste fredag leverede Kristian Kjærlund aftenens bedste præstation, og i denne uge overgik han sig selv med sit cover af Just Louds 'Electrified'.

- Det var måske den stærkeste og mest færdige popproducerede vokal, vi har hørt indtil videre. Det er virkelig, virkelig godt gået. Du har så meget. Det er 100 procent entusiasme, og jeg kan se, at der er en stjerne i dig, lød de rosende ord fra Oh Land.

Echo i omsang. Foto: Mogens Flindt

Benjamin Rosenbohm imponerede også med sin version af The 1975's 'Be my mistake'.

- Den kombination af Afrika og Tyskland kan et eller andet, og der kan Danmark ikke følge med. Du kan gøre, hvad fanden du vil, du kan næsten komme til at skubbe til musikken som genre, fordi du kan, som du kan, lød det fra Thomas Blachman med henvisning til, at Benjamins mor er fra Tyskland og faren fra Madagaskar.

Må fandeme snart ske

Blachman var dog ikke helt tilfreds. Han opfordrede ansvarlig mentor Lars Ankerstjerne til at søge grænserne for Benjamins talent mere.

- Så er det jeres ansvar at gøre det. Det sagde jeg forrige gang og sidste gang, nu må det fandeme snart ske.

Med dagens exit har Lars Ankerstjerne tre deltagere tilbage. Thomas Blachman har én og Oh Land har to.