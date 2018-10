Chok i 'Robinson': Deltager hastet på hospitalet

Der er drama i 'Robinson Ekspeditionen' i aften, hvor et i forvejen amputeret hold syd må sige farvel til endnu en deltager.

Det sker, da Morten pludselig får store smerter i lænden.

- Jeg ligger inde i min seng og kan høre, at der foregår et eller andet på stranden. Det er som om, der er en, der ligger og beklager sig og nærmest klynker lidt, og jeg tænker 'hvad fanden foregår der'.

- Så jeg flyver ud af sengen og ud på stranden og kan se, at Morten ligger og er i kæmpestore smerter, siger deltageren Karina.

Hun fortæller, at Morten tilsyneladende har været ved at falde og forsøgt at tage fra. Det gav et knæk i ryggen, så lægepersonalet måtte haste derhen.

I programmet ser man, hvordan Morten fragtes på en båre mod et nærliggende hospital. Om han kommer tilbage til ekspeditionen kan man se i aftenens afsnit. Du kan få et smugkig i klippet herover.