Chok i 'Vild med dans': TV2 med stor ændring

I år kommer to mænd for første gang til at danse sammen i 'Vild med dans'

Når 'Vild med dans' løber over skærmen på TV2 til efteråret, bliver det med en markant ændring.

For første gang i programmets historie kommer to af samme køn nemlig til at danse sammen.

Det sker, når 'Vild med dans'-veteranen Silas Holst vender tilbage til det populære danseprogram efter fem års pause. I den nye sæson skal han danse sammen med skuespilleren Jakob Fauerby, der sammen med Laus Hørbye og Mille Lehfeldt udgør den satiriske musikgruppe PLATT-FORM.

Det skriver Her&Nu.

Over for Ekstra Bladet bekræfter TV2, at de to mænd skal danse sammen og oplyser, at de indtil videre ikke har yderligere kommentarer til det nye tiltag.

Til Her&Nu sætter Silas Holst, der har vundet det populære danseprogram hele to gange, dog et par ord på den nye opgave, der venter ham forude.

Se også: Efter exit fra 'Vild med dans': Stjerne vil tilbage

- Jeg håber, at seerne kan lide det. Hvis det vel at mærke lykkes os at vise, hvilken forhåbentlig vild energi to mænd kan skabe sammen på et dansegulv. Jeg er i hvert fald meget stolt over, at TV2 og Mastiff gør det, og stolt over at jeg får lov at være den ene halvdel af den konstellation, siger han.

I 2014 vandt Silas Holst 'Vild med dans' sammen med Sara Maria Franch-Mærkedal. Foto: Mogens Flindt

Ikke et krav

Ifølge Silas Holst har det ikke været et krav for ham, at han skulle danse med en mand, for at han ville vende tilbage til programmet. Han har dog altid været åben over for muligheden, som han er glad for nu at have fået.

Hvordan partnerskabet mellem ham og Jakob Fauerby kommer til at fungere i praksis, har Silas Holst dog ikke helt styr på endnu.

- Jeg har ikke gjort mig så mange tanker endnu angående, hvordan vi knækker koden med hensyn til at føre og blive ført. For jeg har ikke mødt Jakob og tænker, at det er noget af det sjove at skulle finde frem til i træningslokalet. Det er det, jeg har savnet mest ved 'Vild med dans' - at skulle være kreativ i et træningslokale. Og skabe tingene i nuet, siger Silas Holst.

Også Jakob Fauerby, der kan fejre bryllupsdag med sin mand, Anders, den dag den nye sæson af 'Vild med dans' får premiere, er glad for at have fået muligheden for at danse med en mand. Med partnerskabet vil han nemlig gerne være med til at vise, at par findes i mange former.

Afslag fra TV2

Tilbage i september sidste år beskrev Ekstra Bladet, at skuespilleren Jimmi Jørgensen flere gange er blevet spurgt, om han ville deltage i 'Vild med dans'. Han havde dog en klar betingelse for at medvirke: Han ville danse med en mand.

Men ifølge Jimmi Jørgensen ville TV2 ikke give ham lov.

'Vild med dans'-stjerne stopper

- Det var bare noget, jeg havde tænkt for sjov, men da de så ringede og spurgte igen, så svarede jeg, at det ville jeg gerne, men så ville jeg danse med en mand, sagde Jimmi Jørgensen til Ekstra Bladet i den forbindelse og fortsatte:

- Som sagt var det noget, jeg tænkte for sjov, men efterhånden begyndte jeg at nævne det for mine venner, og jeg kunne mærke, at de syntes, at det var en skidegod ide. At det måske kunne ændre nogle tanker omkring hele konceptet. Jeg blev faktisk mere og mere tændt på ideen, jo mere vi snakkede om det. Men så kom den ikke længere, fordi TV2 sagde nej. De turde ikke rokke ved den vedtagne formel for programmet, lød det videre fra skuespilleren.

Jakob Fauerby (til venstre) skal danse med Silas Holst i den nye sæson af 'Vild med dans'. Foto: Jonas Olufson

Til TV2 forklarede redaktøren for programmet, Thomas Strøbech, i den forbindelse, at det blev et nej til Jimmi Jørgensen, fordi de havde svært ved at se begrundelsen for, at han kun ville danse med en mand.

- Vi havde svært ved at tro, at han mente det seriøst. Derfor blev det et nej fra vores side. Men Jimmy er altid velkommen til at deltage, hvis han vil danse med en kvindelig partner, lød det fra redaktøren.

Pipen har dog tilsyneladende fået en anden lyd nu, hvor TV2 åbner op for, at par af samme køn kan danse sammen.

Ud over Jakob Fauerby har bokseren Mikkel Kessler og bordtennisspilleren Michael Maze meldt sig klar til dette års 'Vild med dans'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra både Silas Holst og Jakob Fauerby, men det har ikke været muligt.

Se også: Silas Holst lukker burger-restaurant: - Splittet ejergruppe