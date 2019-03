Chok: Maria og Bea udgår af 'X Factor'

Den populære duo er færdige i 'X Factor' efter et dødsfald i Beas nærmeste familie

Oh Lands gruppe Maria & Bea har måttet trække sig fra 'X Factor' og stiller derfor ikke op til fredagens liveshow.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse fredag.

Afbuddet sker på grund af tragiske omstændigheder i Beas nærmeste familie. Hendes far døde torsdag af en hjerneblødning.

'Vi er enormt berørte af denne tragiske hændelse og sender vores varmeste tanker og dybeste medfølelse til Bea og hendes familie. Både Maria & Bea står i en fuldstændig uforudset situation, og vi gør naturligvis alt, hvad vi kan for at støtte og hjælpe dem igennem den kommende tid', lyder det fra TV2's underholdningsredaktør, Dorte Borregaard, i pressemeddelelsen.

Ifølge underholdningsredaktøren har gruppen bidraget med noget helt særligt i årets udgave af 'X Factor', som er den første i TV2's regi.

'Maria & Bea har tilført årets X Factor noget helt unikt, og vi er utrolig kede af at skulle sige farvel til dem under disse ulykkelige omstændigheder. Vi ønsker Maria & Bea alt det bedste herfra og vil sige dem en stor og varm tak for mange uforglemmelige optrædener i denne sæson af X Factor', fortsætter hun.

Maria & Bea imponerede danskerne under '5 Chair Challenge'. Foto: Lasse Lagoni

Helt forfærdeligt

Gruppens mentor, Oh Land, er dybt berørt af situationen og ked af, at hun har måttet sige farvel til Maria & Bea på den videre 'X Factor'-rejse.

'Det er helt forfærdeligt, hvad der er sket, og jeg sender mine varmeste tanker og inderligste medfølelse til Bea og hendes familie. Man kommer tæt på hinanden under sådan et forløb, og vi er alle meget berørte af det. Jeg har nydt hvert sekund af mit samarbejde med Maria & Bea, som jeg kastede min kærlighed over allerede ved første audition', udtaler hun i pressemeddelelsen.

Maria & Bea under andet liveshow. Foto: Mogens Flindt

'Jeg er så ked af, at de forlader programmet under de her tragiske omstændigheder, og jeg sender dem afsted med al min støtte og opbakning. Maria & Bea er ægte helt ind til benet. De har tilført det her show noget helt unik, og jeg er så stolt af dem', fortsætter hun.

På grund af dødsfaldet i Beas familie er der nu kun fire deltagere tilbage i 'X Factor' i stedet for fem. Derfor vil ingen af de tilbageværende deltagere blive stemt ud under fredagens liveshow, og ingen vil ende i farezonen. Både Echo, Kristian Kjærlund, Live og Benjamin er dermed videre til næste uges liveshow.

Gik viralt

Maria & Bea tog hele Danmark med storm, da de under den berygtede '5 Chair Challenge' sang - eller rettere sagt twerkede - sig igennem deres fortolkning af Nicki Minajs megahit 'Anaconda', som efterfølgende gik viralt og blev set af flere millioner på YouTube.

Siden da har de to piger fra Sønderborg opbygget sig en stor fanskare i det danske land. De har derfor også klaret sig solidt igennem de første fire liveshows uden at stå i farezonen en eneste gang.

Spørger man bookmakerne, var Maria & Bea også sikkert på vej mod finalen. Således gav det odds ni, hvis man her til aften valgte at lægge sine penge på, at Maria & Bea skulle forlade 'X Factor'. Desværre har Maria & Beas 'X Factor'-eventyr fredag fået en brat ende.

Maria & Bea på 'X Factor'-scenen med deres mentor, Oh Land. Foto: Ritzau Scanpix

Selvom ingen ryger ud i fredagens 'X Factor'-liveshow, vil det stadig være muligt at stemme på sin favorit. Stemmerne overføres og lægges sammen med stemmerne fra semifinalen på næste fredag, hvor det vil blive afsløret, hvilke tre deltagere der er klar til den store 'X Factor'-finale.

På grund af ændringerne i aftenens liveshow udgår anden del af programmet, og liveshowet vil derfor allerede slutte omkring klokken 21.15.

Her kan du se Bea og Marias audition ved årets X Factor. Video: TV2

