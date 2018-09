Chok: Seerdarling ude af 'Vild med dans'

Så er legen forbi.

Fire lange uger med ondt i fødderne, utallige sveddryppende danselektioner og mange, mange gode grin bliver ikke fulgt op på mandag for Rosa Kildalhs vedkommende.

Bagekonen blev stemt ud af 'Vild med dans' af seere og dommere fredag aften, hvor hun var i omdans med rapper Lucy Love.

Nydanseren lagde ellers en gedigen indsats for dagen, men dommerne var ikke tilfredse, ligesom seernes gunst ikke blev vundet.

Rosa Kildahl var naturligt nedtrykt over sin exit.

- Det har været sjovt så længe, at det stod på, sagde en nedtrykt Rosa Kildahl, lige efter værterne overleverede den kedelige nyhed.

Drøje hug

Rosa Kildahl fik karakteren 16 af dommerpanelet, der i den fjerde runde af programmet havde skruet bissen på.

Særligt Britt Bendixen talte med store bogstaver over for Rosa Kildahl, der måtte stå skoleret efter at have fremført sin indledende dans.

- Du manglede nogle gange at samle fødderne, og nogle gange var du lidt foran Esbern, og det må man ikke, man skal jo vente på impulsen fra manden, sagde Britt Bendixen.

Inden fredagens program havde bookmakerne spået, at rapper Lucy Love skulle danse afdansningsbal i aftes.

De næste på bookmakernes liste var sportsmændene Rolf Sørensen og Lars Christiansen, der inden fredagens program endnu ikke var endt i en omdans, selvom de havde fået de laveste karakterer.

Radioværten Adam Duvå Hall vinkede farvel til programmet sidste fredag efter en omdans med Emmilie de Forest.

'Vild med dans'-studierne fik i aftes desuden fornemt besøg af Wafande, der sang 'Under solen' til Rolf Sørensens dans.