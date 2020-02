Chokerende skuffelse til Oscar-uddeling

Værste seertal nogensinde.

Så skuffende lyder meldingen, efter at det amerikanske seertal til det ellers så prominente Oscar-show, der løb af stablen natten til mandag, er blevet offentliggjort.

Ifølge Reuters så 23,6 millioner amerikanere med i den 92. udgave, hvilket er et fald på 25 procent fra sidste års festligheder.

Det var ABC, der sendte showet på sin tv-station, men de formåede ikke at løfte seertallet. Samtidig er publikums vurdering ifølge Reuters langt lavere, end hvad showet tidligere har præsteret.

Udover det skuffende seertal var der ellers andre overraskelser under forestillingen. Således blev sydkoreanske 'Parasite' den helt store vinder, da filmen blev kåret til 'Bedste Film'.

En af grundene til, at tv-tallet er faldet så drastisk, kan dog findes i, at flere og flere er begyndt at streame showet.

Herunder kan du se alle vinderne fra aftenen:

Parasite slår favorit og vinder en Oscar for Bedste Film

Bedste film: 'Parasite'

Bedste kvindelige hovedrolle: Renée Zellweger for 'Judy'

Bedste mandlige hovedrolle: Joaquin Phoenix for 'Joker

Bedste instruktør: Bong Joon Ho for 'Parasite'

Bedste sang: 'Love me again' fra 'Rocketman'

Bedste musik: 'Joker'

Bedste internationale film: 'Parasite'

Bedste make up og styling: 'Bombshell'

Bedste visuelle effekter: '1917'

Bedste klipning: 'Lemans '66 (Ford vs. Ferrari)

Bedste fotografering: '1917'

Bedste lydmiks: '1917'

Bedste lydredigering: 'Lemans '66 (Ford vs. Ferrari)

Bedste kvindelige birolle: Laura Dern for 'Marriage Story'



Bedste korte dokumentar: 'Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl)'



Bedste dokumentar: 'American Factory'



Bedste kostumer: Jacqueline Durran for 'Little Women'



Bedste scenografi: 'Once upon a time in Hollywood'



Bedste kortfilm: 'The Neighbors' Window'



Bedste adapterede manuskript: 'Jojo Rabbit'



Bedste originale manuskript: 'Parasite'



Bedste animerede kortfilm: 'Hair Love'



Bedste animationsfilm: 'Toy Story 4'



Bedste mandlige birolle: Brad Pitt for 'Once Upon a Time in Hollywood'

