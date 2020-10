Chokerer for åben skærm: Fuldstændig sindssygt!

'Luksusfældens' eksperter Kenneth Hansen og Sesilie Munk Stenderup kommer på noget af en opgave, da de besøger kæresteparret Dennis på 35 år og Cecilie på 22 år i tirsdagens udgave af 'Luksusfælden'.

Parret har kun været kærester i et halvt år, men har allerede været gået fra hinanden flere gange - blandt andet på grund af Dennis' omfattende økonomiske problemer, og det er netop derfor, Dennis har bedt om hjælp fra 'Luksusfældens' ekspeter.

Da eksperterne dykker nærmere ned i Dennis' økonomi, opdager de hurtigt, at Dennis' liv er præget af impulsive beslutninger. Netop de impulsive beslutninger har allerede kostet ham en gæld på intet mindre end 1,3 millioner kroner. Samtidig har han 23.500 kroner i misligholdt gæld, og det chokerer i den grad eksperterne.

- Det er vanvittigt mange penge, når du ikke har noget af værdi, lyder det fra Kenneth Hansen.

- Det er helt åndssvagt. Fuldstændig sindssygt, anerkender Dennis.

Får penge af mor til husleje: Bruger dem på slik og sodavand

Dennis' gæld består primært af forbrugslån, lån på kredit, gæld til familie og venner og en stor gæld til det offentlige. Dennis har blandt andet fået udbetalt over en million i tabt arbejdsfortjeneste. Et beløb, han bevidst ikke har betalt Skat af.

- Hvorfor fanden har du så ikke gjort det?, lyder det fra en tydeligt chokeret Kenneth Hansen.

De økonomiske problemer slider på Dennis' og Pernilles forhold. Foto: Nent Group Danmark

Dennis har ikke noget konkret svar, og i stedet kigger Sesilie Munk Stenderup på kæresten og siger:

- Pernille, jeg tænker, at der har været holdt en fest, og du kom for sent. Du nåede ikke at være med, men du kommer til at stå tilbage med regningen.

Det chokerer hans kæreste, Pernille, der efterfølgende bryder sammen i gråd.

- Dennis har ligesom levet sine vilde dage, og så står jeg her. Jeg er 22 og har sparet op hele min læretid. Jeg har følt nogle gange, at jeg kommer til lidt at bøde for, at han har hygget sig, siger hun blandt andet.

Eksperterne får noget af en opgave, da de besøger Dennis i Sakskøbing. Foto: Nent Group Danmark

Da eksperterne komme igen et par dage efter for at kortlægge Dennis' økonomiske fremtid, er Pernille ikke længere ved hans side.

- Hun er gået en tur, forklarer han til Kenneth Hansen og Sesilie Munk Stenderups, der er noget overraskede og derfor spørger ind til, hvorfor hun er gået.

- Det ved jeg ikke. Det er bare sådan, det er. Jeg lod nok mine frustrationer gå ud over hende i går og lidt her til morgen. Det er nu engang sådan, det er.

Vanvittig gæld: Nu er alt forandret

Hvordan det går med Dennis' økonomi, og om ham og Pernille stadig er sammen, kan du blive klogere på i 'Luksusfælden' tirsdag klokken 20 på TV3 og Viaplay.