Chokeret 16-årig: Ligner jeg en sørøver?

Royas påklædning i 'X Factor' skaber forundring hos Oh Land og særligt Thomas Blachman

I aften vender 'X Factor' tilbage med det sidste auditionprogram inden næste uges 'Five chair challenge', og det er derfor sidste chance for de håbefulde aspiranter at imponere dommertrioen.

Blandt dem er 16-årige Roya, der bor i Kalundborg og har rødder i Afghanistan. Hun har bandana, joggingbukser og ligner lidt en sørøver, hvis man spørger Thomas Blachman. Hvilket hun dog slet ikke er enig i.

- Sørøver? Det var ikke lige det, jeg gik efter, sukker hun.

Men det stopper ikke dommeren, der i denne sæson har nydt at kommentere alt andet end musikken.

- Sørøver-Sally, indleder han, inden det går op for ham, at hun hedder Roya.

- Roya er også et sørøver-navn, konstaterer han derefter.

Roya forsøger at imponere dommerne. Og det lykkes. Foto: TV2

Efter en lang snak om farven på hendes øjne er det tid til at imponere dommerne med hendes version af Saweeties 'Icy grl'. Og det får Blachman på andre tanker.

- Hvor er du fin for fanden. God lyd også faktisk. Den der lidt jazzy-agtige ting, det kan jeg virkelig godt lide. Virkelig, virkelig, virkelig fin du er, udbryder han.

Se, hvordan hun imponerer de tre dommere i videoen over artiklen.

