Chokeret DR-vært: - Det er jo en psykisk sygdom

Selvom Anders Agger efterhånden er en erfaren herre inden for tv-branchen, kan han stadig blive chokeret over de miljøer, han bringer seerne med ind i

Mandag aften kan man følge DR's Anders Agger i det populære program 'Indefra', hvor han endnu en gang tager danskerne med på en rejse, der vækker tanker. Denne gang gælder det tre kvinder, der åbent og ærligt fortæller om deres liv med anoreksi.

Det er langtfra første gang, den garvede tv-vært går på opdagelse i urovækkende miljøer - alligevel kan han stadig blive forbavset over, hvad han oplever.

- Jeg blev vist ind i en verden, som jeg simpelthen ikke troede var sådan, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg blev overrasket over det helt åbenlyse i, at jeg kan stå sammen med tre kvinder, som du og jeg jo kan se er stærkt underernærede og forpinte, men de ser det ikke selv.

- Den ene af dem træner manisk i alle de fitnesscentre, hun kan komme i nærheden af, hvis ikke hun bliver stoppet. Jeg synes jo, hun er kraftigt underernæret, men hun kan ikke selv se det. Det er sådan en perceptions-ting, hvor det lige pludselig går op for mig, at de kan godt forstå det med hjernen, men de kan simpelthen ikke se det. Det synes jeg er virkeligt svært at forstå omfanget af, før man står med dem.

- Jeg siger til hende, 'når du står der, hvad ser du så?' 'Jamen, så ser jeg en pige, som vejer lidt for meget', genfortæller Anders Agger. Foto: DR

Rammer alle

Anders Agger er efter eget udsagn blevet opfordret til at lave et program om anoreksi mange gange, men det er først nu, han kaster sig over emnet.

- Jeg er gået uden om det, fordi jeg synes, der er blevet lavet rigtig meget om det, som er kompetent og med gode folk, fortæller han.

Kvinderne i programmet har sultet sig i mange år og begynder nu at betale prisen. Foto: DR

Hans tilrettelægger, Karina Mølgaard, fik ham dog på andre tanker, efter hun havde set en BBC-dokumentar om emnet og gjorde ham opmærksom på, at sygdommen ikke kun er noget, der rammer usikre teenagere, men i den grad også fanger voksne kvinder.

- Da vi efterhånden fik kontakt med de første anorektikere, var der bare nogle vilde historier. Den ene af dem har jo levet syv-otte år med mand og to børn og har et fint liv, og så er der lige pludselig noget, der går galt, og så er hun inde i en periode lige nu, hvor hun simpelthen ikke kan styre det, siger Anders Agger.

- Det er jo en psykisk sygdom, så man skal passe på ikke at rode sig ud i alle mulige analyser af, hvad der er gået galt, men mere prøve at gå med dem og finde ud af, hvad det er, de ikke opfatter og ser, selvom de åbenlyst er bimlende syge.

Fakta: Anoreksi Anoreksi er en forstyrrelse, hvor man selv fremkalder og vedligeholder et vægttab, fordi man har en forvrænget opfattelse af sin krop. Over 90 procent af patienterne er unge kvinder, men forstyrrelsen opleves også hos både mænd og ældre kvinder. Det starter hyppigst i 13-25-årsalderen. Typiske symptomer omfatter: Undgåelse af fedende føde

Mindsket fødeindtag

Overdreven fysisk aktivitet

Selvfremkaldt opkast eller brug af afføringsmidler eller diuretika

Underernæringen medfører hormonelle forandringer, som kan medføre menstruationsophør for piger og manglende udvikling for børn Vis mere Luk

Anders Agger følger med fra sidelinjen. Foto: DR

'Indefra med Anders Agger' kan ses mandag klokken 21.30 på DR2.