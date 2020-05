Chokeret Oh Land: - Jeg er glad for at være i live

Oh Land glæder sig over, at hun slap med håret, kjolen og livet i behold efter et ildshow, da Alma Agger blev kåret til vinder af 'X Factor'

'X Factor'-finalen blev afsluttet med pomp og pagt, da Alma Agger med ild og konfetti blev hyldet som vinder.

Men for dommeren Nanna 'Oh Land' Fabricius kunne det være gået helt galt. I hvert fald mente hun, at den ild, der blev affyret ved annonceringen af vinderen, var kommet lige lovligt tæt på.

Da Ekstra Bladet og andre repræsentanter fra pressen entrerede scenen, var Oh Land forsvundet, og da hun efter 10 minutters tid kom tilbage, var det med en bastant meddelelse til Ekstra Bladets udsendte.

- Jeg var ved at brænde ihjel. Det var virkelig heftigt. De skød ild fra alle vinkler, jeg er glad for at være i live.

Se også: Efter sejren: Her er hendes reaktion

Lettere paf og med et forundret smil fortsatte hun.

- Der var jo ild og fyrværkeri fra alle vinkler. Jeg er virkelig glad for, at jeg stadig har mit hår i hvert fald, og at kjolen eksisterer stadigvæk.

Der var fuld knald på pyroteknik og konfetti, da Alma blev kåret som vinder. Foto: Mogens Flindt

Oh Land har efterhånden for vane at levere en sjov bemærkning efter hvert liveshow, og hun ville nok vinde prisen som den hyggeligste dommer at interviewe. Men hun understregede, at hun altså var blevet noget forskrækket, og at det ikke blev sagt i spøg.

- Det var virkelig tæt på mig, men det var sikkert også helt, som det skulle være. Jeg er bare sådan lidt ængsteligt anlagt generelt, og ild, der flyver i et 'X' forbi mig, det er... det er lidt vildt, sagde hun med et ængsteligt smil og tilføjede:

- Men det er jo finalen, så der skulle lidt ekstra til.

- Det var virkelig tæt på mig, siger Oh Land. Foto: Mogens Flindt

Oh Land havde for anden sæson i streg ingen deltagere i finalen. Det betød, at hun kunne læne sig tilbage og nyde Thomas Blachmans tre artister folde sig ud.

- Det var lidt antiklimaks for mig ikke at have en finalist, men da jeg så var kommet mig over det, syntes jeg, det var virkelig festligt, og jeg synes, at Danmark har fundet sig en sindssygt god vinder, sagde hun.

TV2 oplyser til Ekstra Bladet, at man forud for affyringen af ilden havde haft fagfolk til at tjekke, at alt foregik efter bogen - og Oh Land slap da også uden brandmærker.