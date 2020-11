Chokexit i Bagedysten: Kæresten i gråd

Så er antallet af deltagere i årets udgave af 'Den store bagedyst' halveret, efter at Emil Ussing måtte forlade kagekonkurrencen lørdag aften som den femte i feltet.

Han klarede sig ellers eminent i den første udfordring, nogenlunde i den hemmelige udfordring, men i mesterværket kollapsede kagerne.

- Det var faktisk ret fedt - det er en super underlig reaktion, det ved jeg godt, siger Emil Ussing og uddyber sin tilsyneladende noget aparte reaktion:

- Ulykken var nærmest sket på forhånd. Det var nemlig den eneste bagning, jeg ikke fik øvet helt igennem derhjemme, fordi jeg undervejs fik skåret min finger halvt igennem på en minihakker og måtte på skadestuen, fortæller han.

I fremtiden er Emil Ussings store drøm at forene arkitektuddannelsen med passionen for madlavning og bagning. - Jeg ser dem ret ens på en måde. Det er begge ting, hvor man starter med en idé oppe i hovedet, og i sidste ende får det mellem hænderne. Jeg ved, hvor givende og sanselig en oplevelse det er - ikke bare til andre, men også for mig selv - at gå i køkkenet, lyder det fra Emil Ussing. Foto: DR/Free

Fandt kærligheden

- Så jeg vidste godt, det var en usikker omgang, jeg gik ind til. Og det gjorde, at jeg bare gik ind med mere åbne arme, end jeg plejede at have, lyder det fra den 21-årige nordjyske arkitektstuderende.

Emil Ussing var et stort smil, da han røg ud af konkurrencen, mens kæresten - og konkurrenten - Caroline Fischer Rigelsen blev tydeligt berørt.

Selv om han ikke gik hele vejen, har han allerede vundet det største af alt: nemlig kærligheden.

Emil Ussing og Caroline Fischer Rigelsen fik øjnene op for hinanden, da de sammen med nogle af de øvrige deltagere var på chokoladefestival inden optagelserne.

Mere end kage tilfælles

Parret snakkede meget sammen under coronanedlukningen og fandt ud af, at de havde meget mere end kage tilfælles.

- Det var en ret naturlig proces for os at blive kærester, for langsomt fandt vi ud af, at det selvfølgelig var det, vi skulle, fortæller Emil Ussing.

Parret blev kærester mellem dag et og dag to under optagelserne af det andet program, og det unge pars kærlighed er også blevet foreviget foran de rullende kameraer.

- Vi er et ret cool par i virkeligheden. Det er blevet klippet væsentligt mere tåkrummende, end det egentlig er, siger Emil Ussing med et kæmpe grin om kysseklippene og de valentinskager, som de dedikerede til hinanden.

Han forsikrer også, at de trods forholdet forblev kærlige konkurrenter under bagedysten.

- Det var meget moralsk opbakning, og vi har også kunnet give hinanden gode råd, for eksempel til hvordan man får en mousse til at smage af mere, men det var aldrig noget med at give noget væk, siger han.

Tilfældigt

Opskriften på parrets første møde bestod af spontanitet, timing og så tilfældigheder.

Det var nemlig grunden til, at Emil Ussing overhovedet meldte sig til kagekonkurrencen.

- Det kom lidt af en skæv bemærkning fra min mors moster, som var ovre at få kage hos os - egentlig ikke en særlig speciel kage, men så søde som de er, sagde de: 'Meld dig til bagedysten', fortæller han.

- Jeg var i gang med mit andet sabbatår og havde været ude at rejse i det første år, så luften var ligesom gået lidt af ballonen. Jeg arbejdede i Brugsen som i de sidste otte år af mit liv, så jeg kunne godt trænge til at vende det 180 grader og prøve noget helt nyt.

Han har altid været med sine forældre i køkkenet, men den mere avancerede kagekunst kastede han sig først over tre uger inden, at premiereprogrammet skulle optages.

- Den seriøse bagedystbagning kom faktisk først super sent, måske lidt for sent, så det var en stejl læringskurve, siger han og tilføjer:

Rykket sig enormt

- Det er komisk et eller andet sted, at jeg kom så langt, fordi jeg ved, hvor lidt jeg kunne inden, i forhold til hvad jeg kan nu, lyder det fra Emil Ussing.

- Det er en lidt ærgerlig nordjysk ting at være for ydmyg til at klappe sig selv på skulderen - det har Caroline til gengæld lært mig at kunne - for det er sgu meget godt gået, at jeg kom så langt. Det er en personlig sejr, siger han.

I fremtiden er Emil Ussings store drøm at forene arkitektuddannelsen med passionen for madlavning og bagning, men inden venter en anden drøm.

Flytter

- Der er lidt planer om, at Caroline flytter til Aarhus - det har jeg i hvert fald ret klare planer om, og hun har også snakket med sin mor om det.

- Så det håber vi, men vi tager det, som det kommer, siger Emil Ussing.

Mens Emil Ussing altså nu er ude af 'Den store bagedyst', snuppede den 24-årige molekylærbiologi-studerende Mads Eg Andersen mesterbagertitlen for tredje uge i træk.

Hvordan det går de resterende fem deltagere i kagekonkurrencen, kan ses næste lørdag på DR1 og DRTV, hvor den står på franske fristelser.