Christiane: Det sidder dybt i mig

Med bølget strandhår og bar mave vakte Christiane Schaumburg-Müller opmærksomhed i musikvideoen til Nik & Jays landeplage 'Boing!' fra 2009.

Den i dag 38-årige tv-vært har nemlig en fortid som professionel danser og har også ad flere omgange guidet seere og deltagere sikkert gennem 'Vild med dans'.

Derfor har hun med stor begejstring sagt ja til at styre slagets gang i TV2's nye dansekonkurrence, 'Den vildeste danser'.

- Dans sidder så dybt i mig, fordi jeg har levet af at være professionel danser. Det har været min hobby, mit levebrød og mit liv i så mange år.

- Så da jeg stopper med at danse, fordi mediekarrieren tager over, er det den fedeste synergi for mig at være vært, men på noget, som jeg selv har kendskab til og kan føle glæden af.

- 'Den vildeste danser' har også meget med show at gøre, og min dansekarriere bestod jo netop af hele pakken: shows, turné, optræden i fjernsynet og at være baggrundsdanser, fortæller tv-værten.

Et værktøj

Når Christiane Schaumburg-Müller toner frem på skærmen, er det ofte iklædt et kæmpe smil og en afslappet, men selvsikker udstråling.

Den har hun fra sin tid som danser, og på spørgsmålet om, hvorvidt dansen har givet hende selvtillid og tro på sig selv, svarer hun uden tøven:

- Det er jeg fuldstændig sikker på. Man får en kropslig bevidsthed, som betyder, at ens fremtoning er anderledes og mere sikker.

- Det er utroligt, hvad det betyder at kende sin krop og sine bevægelser. Man lærer at være på i alle slags situationer. Man lærer at bruge sin krop som et værktøj, og det kan man få en særlig udstråling ud af, siger hun.

Christiane Schaumburg-Müller understreger, at dans også kræver en vis tro på sig selv.

- Man skal have et okay selvværd i en sportsgren, hvor man ser så meget på sig selv.

- Men dans giver også folk selvværd, fordi de netop lærer at se på sig selv og acceptere sig selv. Dans er en fed måde at få øget sit selvværd på, og det kan man også se i 'Vild med dans', forklarer hun.

Ud over værtstjansen på 'Vild med dans' har Christiane Schaumburg-Müller de seneste år haft gang i en masse projekter, som ikke har med dans at gøre.

Hun har eksempelvis grundlagt det online livsstilsunivers ChriChri.

Christiane Schaumburg-Müller er både vært på "Vild med dans" og nu også på "Danmarks vildeste danser" sammen med skuespilleren Christopher Læssø. Foto: Daniel Stjerne/TV 2/Free

Krudt i røven

Men oprindeligt sparkede hun karrieren som professionel danser i gang allerede som 14-årig.

- Jeg havde vildt meget krudt i røven, så jeg begyndte tidligt at danse, og jeg var også god til det.

- Jeg begyndte med at gå til rytmisk sportsgymnastik, og det var jeg ikke god til, men det fattede jeg overhovedet ikke. Jeg fik bronze i en konkurrence, hvor vi stillede tre op, men jeg var overdrevet lykkelig.

- Min mor sendte mig til dans i stedet, og det gik meget bedre. Pludselig gik jeg til det hver dag, og det gav mig en enorm glæde, siger hun.

Den glæde blev kun større, og derfor er Christiane Schaumburg-Müller lykkelig for sin nye værtstjans.

- Jeg kan ikke forestille mig ikke at være vært på alle danseprogrammer, der kommer! Jeg elsker det, siger hun med et grin.

'Danmarks vildeste danser' kan ses på TV2 fredag klokken 20.