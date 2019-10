Christina og Michael går fra hinanden - og venter barn

Christina Arenholdt Nielsen og Michael Sommer står bag det mest stormfulde forhold i 'Gift ved første blik' nogensinde.

De har skiftevis elsket og hadet hinanden. Kys og konflikter er kommet i en pærevælling, så hverken de selv eller seerne har kunnet blive kloge på, hvor det hele skulle ende, og forholdet mellem det unge par er ikke just blevet nemmere.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at Christina Arenholdt Nielsen er gravid og venter parrets fælles barn.

Det er desværre ikke en solstrålehistorie, hvor tv-ægteparret er faldet til ro og glæder sig til at blive forældre sammen, for Christina og Michael danner ikke længere par.

I sæsonafslutningen af 'Gift ved første blik' fortalte de ellers tv-præsten Michael Brautcsh, at de ville give deres ægteskab en ekstra chance, og det tyder noget også på, at de har gjort. De har nemlig endnu ikke ladet sig skille, selvom det er flere måneder siden, at optagelserne til programmet sluttede.

'Gift ved første blik': - Jeg er dybt bekymret

På grund af den meget specielle og sårbare situation, parret er i, har de ikke ønsket at tale med pressen i forbindelse med afslutningen på kærlighedseksperimentet.

I stedet har de valgt at sende en fælles udtalelse til Ekstra Bladet, hvor de kort fortæller om den ømtålelige situation, de står i.

'Vores ægteskab har været fyldt med masser af glæde og ønsker om en fælles fremtid og familie, men også med en masse udfordringer og konflikter. Vi er gået fra hinanden, men er stadig gift og taler sammen. Det er dog en ekstra skrøbelig tid for os lige nu, da Christina er gravid, skriver parret.

Christina Arenholdt Nielsen er gravid og venter barn med tv-ægtemanden Michael Sommer. Foto: DR

I deres fælles udtalelse understreger Christina Arenholdt Nielsen og Michael Sommer også, at de ikke yderligere ønsker at kommentere noget som helst om det barn, Christina venter og hele situationen omkring det.

'Vi har fået flere henvendelser vedrørende dette, som vi her bekræfter og samtidig melder ud, at vi ønsker at være private omkring denne situation, som vi nu står i, og har ingen yderligere kommentarer til dette. Vi håber, at folk vil respektere dette ønske.

'Gift ved første blik'-par trodser eksperterne

Med alle deres op- og nedture har Christina og Michael har været et af sæson seks' mest omtalte par.

De startede deres tv-ægteskab med en stormende forelskelse, og de havde kendt hinanden i under en uge, da Michael Sommer brugte ordene 'jeg elsker dig' overfor Christina Arenholdt Nielsen.

- Jeg havde gået og tænkt over det lidt tid. Jeg var i tvivl om, hvorvidt det var for hurtigt, men det var sådan, jeg følte. Så jeg mente det sgu, da jeg sagde det, har tv-gommen tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Eksperterne havde advaret parret mod at gå for hurtigt frem, men som Michael Sommer sagde for et par uger siden:

- Vi følger ikke deres råd. Vi kører videre på fuld skrue. Vi er så glade for hinanden, så vi kan slet ikke finde ud af at sætte farten ned.

Siden har han dog erkendt, at det nok havde været smart at lytte til eksperterne.

- Jeg må erkende, at eksperterne havde ret. Vi skulle have taget den lidt med ro.

Michael: - Det var meget værre end på tv