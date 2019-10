Citybois droppet af TV2

– Sagen begynder, da Facebook adviserer de amerikanske myndigheder om, at to videosekvenser og et billede med seksuelt materiale med personer under 18 år blev delt hyppigt blandt unge på chat-platformen Messenger. Delingerne sker frem til efteråret 2017.

– Oplysningerne går via Europol til dansk politi, som indleder sagen under navnet Umbrella.

– Materialet består af seksuelt indhold med personer, der på tidspunktet for optagelsen var 15 år. Det kan være en overtrædelse af straffelovens §235 – distribution af børneporno.

– Politiet har sigtet over 1000 unge for distribution af seksuelt krænkende materiale blandt primært unge i hele landet. Hovedparten har delt videoen et par gange, men der er også enkelte, som har gjort det flere hundrede gange.

– Der er allerede afgjort ni prøvesager af forskellig grovhed, hvoraf otte blev anket til landsretten, og en enkelt er vurderet i Højesteret. Afgørelserne går fra frifindelse i et tilfælde over bødestraffe til betinget fængsel mellem 20 og 40 dage.

– Kendes man skyldig i overtrædelse af § 235, kommer det til at fremgå af børneattesten og kan komme til at stå på straffeattesten.