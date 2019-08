Claus blev mobbet som barn: - Det har sat sine spor

Ægteskabet mellem Claus Henriksen og Henriette Hansen var kun få timer gammelt, da han valgte at smide lidt af en bombe.

Den 33-årige 'Gift ved første blik'-gom afslørede i sin bryllupstale, at han som barn blev udsat for mobning.

- Jeg valgte at lægge kortene på bordet med det samme. Det var vigtigt for mig at få fortalt Henriette om det fra starten, for min baggrund er det, der har gjort mig til den, jeg er i dag, siger Claus Henriksen til Ekstra Bladet.

Han beskriver sig selv som omsorgsfuld og en, der tænker meget på andre, men også en, der har nogle knapt så sjove ting med i bagagen.

- Hvis jeg fik sagt det fra starten, tænkte jeg, at hun måske bedre ville kunne forstå min måde at agere på. For det har sat sine spor i mig, at jeg blev mobbet som barn, siger han.

Samtidig var det vigtigt for Claus Henriksen, at hans tale blev en følsom en af slagsen, hvilket ikke var at let at forberede, når han ikke kendte sin brud.

- Men ved at åbne emnet, blev det meget følsomt, siger Claus Henriksen, der fornemmede på sin brud, at hun satte stor pris på hans åbenhed og ærlighed.

Mobningen af Claus Henriksen startede, da han begyndte i skole.

- Jeg kommer fra et lille samfund, og som den eneste i min klasse havde jeg ikke gået i børnehave, inden jeg begyndte i skole. Så jeg var lidt bagud på point fra start, siger han.

Det var især sin vægt, Claus Henriksen blev drillet med. Han var ham den tykke, der aldrig blev inviteret med nogen hjem.

- Jeg var meget alene, men jeg fortalte ikke nogen om, at jeg blev mobbet, siger han.

Ingen voksne opdagede tilsyneladende noget, før Claus Henriksen i 5. klasse løb hjem fra skole efter endnu et mobberi.

- Min far var hjemme, og så gik han med over på skolen og fik talt med dem om det, siger han.

Det var først mange år senere, Claus Henriksen for alvor fik vristet sig fri af mobningen.

- Jeg begyndte af udvikle mig, så jeg ikke var så overvægtig mere. Håndbold begyndte at fylde mere og mere i mit liv. Som 18-19-årig flyttede jeg til Slagelse og spillede håndbold der. Først på 2. divisionsholdet og så rykkede vi op i 1. divisionshold. Der følte jeg for første gang, at jeg blev anerkendt for, hvad jeg kunne, siger han.

Anja Andersen var på det tidspunkt træner for Slagelses kvindehold, og det fik en kæmpe betydning for Claus Henriksen at være så tæt på hende.

- Jeg havde altid set op til Anja, og det var et kæmpe boost for mig, for vi trænede nogle gange med hende. Det betød ekstremt meget for mig. Jeg fik bevist, at jeg kunne noget, siger Claus Henriksen, der også har spillet for Flensburg-Handewitt - primært på klubbens andethold, men et par kampe på førsteholdet er det blevet til.

- Jeg er glad og tilfreds ed den opvækst, jeg har haft. Jeg ville ikke være den foruden, siger Claus Henriksen. Foto: DR

I dag spiller han fortsat håndbold - dog på et noget lavere plan. Han lever også stadig med de ar, hans skolegang har givet ham

- Jeg tænker hver dag over, hvordan folk ser mig. Men med tiden er jeg nået frem til, at det må være deres problem, siger Claus Henriksen, der ikke har fået professionel hjælp til at bearbejde sin skoletid.

- Det har jeg villet gøre selv - blandt andet ved at tale om det. Jeg tror aldrig, at man kommer mobning til livs. Det findes i skoler, på arbejdspladser og på direktørgange. Men man er nødt til at tale om det, hvis man vil bryde tabuet, siger han.

Du kan se, hvordan det går med Claus og Henriettes ægteskab de kommende uger i 'Gift ved første blik'.