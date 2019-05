Coca-Cola genopliver forhadt smag

I 1985 ramte Coca-Cola tre kilometer forbi målskiven, da de - presset af konkurrenten Pepsi - forsøgte at ramme de unges smag med en ny og markant sødere læskedrik kaldet New Coke.

'Stranger Things'-successen har nu ført til, at Coca-Cola genopliver en af deres mest forhadte smagsvarianter. Foto: Netflix

Drikken blev så stort et flop, at lanceringen bliver betragtet som en af historiens største markedsføringsfiaskoer, og efter blot 79 dage på markedet blev New Coke skrottet, og læskedrik-producenten vendte tilbage til 'the original taste'.

Hvis du ikke var ung i firserne og derfor ikke nåede at smage den ekstra-søde sukkerdrik, får du nu chancen igen i en begrænset periode.

New Coke blev mildest talt ikke godt modtaget af forbrugerne. Foto: The Coca Cola Company

I samarbejde med Netflix og serien 'Stranger Things', hvis handling udspiller sig i firserne genoptages produktionen af den udskældte smagsvariant nemlig. Det skriver blandt andre Variety.

- Det her er helt ny land for os, siger Geoff Cottrill, der er marketingchef for Coca-Cola i Nordamerika, om eksperimentet og tilføjer:

- Vi ønsker at finde på måder at samarbejde med Netflix uden, at det generer forbrugerne og kommer til at stå i vejen for underholdningen.

Det har endnu ikke været muligt for Ekstra Bladet at opklare, om New Coke vil blive sat til salg i Danmark.