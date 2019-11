Coco O. i chok: - Virkelig overraskende

Der var ikke sparret på noget, da årets 'Vild med dans'-finale løb af stablen fredag aften i Horsens.

Ikke desto mindre måtte to af de tre finalepar gå slukøret hjem, da der som altid kun var én vinder.

Aftenens andenplads gik til Coco O. og Morten Kjeldgaard, der dog ikke tog situationen synderligt tungt.

- Jeg tænker, at det var virkelig overraskende og fantastisk. Det lyder kedeligt at sige, men vi havde altså honestly ikke regnet med at vinde. Jeg tror egentlig bare, at da vores freestyle var overstået, var jeg lettet, lyder det fra Coco, da Ekstra Bladet møder hende og Morten Kjeldgaard umiddelbart efter det store finaleshow.

- Sådan havde jeg det også, istemmer Morten Kjeldgaard.

- Der er sindssygt meget glæde lige nu, jeg tror, det er på grund af freestylen, som vi jo næsten lige har danset, og det gik bare mega godt, siger Coco O., der sammen med makkeren Morten Kjeldgaard fik 40 point for deres freestyle.

Jakob Fauerby og Silas Holst kunne dårligt holde tårerne tilbage, da sejren var i hus. Foto: Ernst van Norde

Nu reagerer de på historisk sejr

Hård konkurrence

Parret havde på ingen måde forventet at nå til den store finale, og derfor gør andenpladsen heller ikke så ondt.

- Når man laver performance, synes jeg på en eller anden måde, det handler om at lave noget, man synes, der er fedt. Det handler ikke om at vinde, man ved jo ikke, hvad folks smag er, når de sidder derhjemme og stemmer, men vi leverer noget, vi synes er sjovt, siger Coco O.

De tre par inden afgørelsens time. Foto: Ernst Van Norde. Foto: Ernst van Norde

Morten Kjeldgaard slår dog også fast, at de ikke ligefrem har været oppe mod et hold nybegyndere.

- De andre er mega dygtige, det kan man jo se, så det er jo en hård konkurrence, siger han.

Parret er da også enige om, at Jakob Fauerby og Silas Holsts historiske sejr var velfortjent.

- De klarede det så godt fra første program, lyder vurderingen fra Coco O.

Coco O. og Morten Kjeldgaard imponerede i deres freestyle. Foto: Ernst van Norde

Se også: Christopher Læssø: - Det er SÅ overvældende