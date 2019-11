Coco O. med overraskende udmelding

Morten Kjeldgaard og Coco O. fik hele 40 i karakter af dommerne efter deres slowfox på gulvet fredag aften.

Heldigvis for danseparret var det dog ikke kun dommerne, der støttede dem, idet de blev sendt direkte videre til semifinalen, efter seernes stemmer var talt op.

Coco og Morten skal i næste uge danse en passioneret tango. Foto:Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Forud for dansen fortalte Coco, at de skulle danse til en af hendes yndlingssange: 'I can't make you love me' af Bonnie Rait.

- Jeg har hørt sangen siden, jeg var ti år. Og så har den fuldt mig hele livet, hver gang der er nogen, der har dumpet mig, fortalte hun om sangvalget.

Mens nogen dermed måske vil forbinde sangen med et trist minde, ser sangerinden dog anderledes på det.

- En god sang hjælper helt sikkert til, at man mere kan leve sig ind i dansen. Vi nyder begge to denne sang, og det er altid rart at danse til noget, man godt kan lide. Det kan godt være, det er en sang, jeg hører, når jeg har kærestesorger, og det på den måde forbinder mig lidt med noget sørgeligt, men jeg kan godt lide sørgelige ting. Jeg bliver glad af sørgelige ting faktisk, fortalte Coco til Ekstra Bladet efter afgørelsen.

En stor overraskelse

Efter at være røget i omdans i sidste uge, havde hverken Coco eller Morten regnet med, at de ville klare sig så godt, som de gjorde fredag aften.

- Det var virkelig, virkelig overraskende, at vi fik flest point af dommerne. Det kunne man godt se på os, tror jeg, at vi bare var sådan: WHAT! Særligt da der kom fire titaller op. Det var ret sindssygt, forklarede Morten.

- Det var rigtig dejligt ovenpå sidste uge, hvor vi var lidt triste over at ryge i omdans. Det er bare hårdt, selvom det er en konkurrence, og alle er så gode, så er det bare øv at stå og være så nervøs. Så det var dejligt, at det var en mindre følelsesrutsjebane i dag. Det er en virkelig dejlig fornemmelse, fortsatte Coco.

- Man ved aldrig, hvad udfaldet er, uanset om man selv har en god følelse. Sidste uge havde vi også en god følelse, og der kom vi i omdans, så på den måde er det virkelig svært at lure, hvordan det kommer til at gå for os hver uge. Der er mange ting, der spiller ind, lød det fra Morten.

- Vi sørger bare for at være glade for det, vi kommer med, slog Coco fast.

