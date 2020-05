Coronakrisen kradser: Tv-restaurant taber tusindvis af kroner

Jesper og Yvonne fik god gavn af den hjælp, de fik i 'Med kniven for struben', men som for alle andre restaurationer kan coronakrisen mærkes på Sommerlyst

Det så lyst ud, da kokken Thomas Castberg kunne forlade Restaurant Sommerlyst efter optagelserne til tirsdagens afsnit af TV3-programmet 'Med kniven for struben'.

Ægteparret Jesper og Yvonne, som ejer det traditionsrige spisested ved Korsør, fik hjælp til at forsimple konceptet og til promovering på sociale medier, og det var en tilfreds tv-kok, der kunne forlade stedet.

Men selvom Jesper og Yvonne havde fået sat skik på kroen, er det i dag ikke lutter glade dage for restauratør-parret.

- Økonomien lige nu er lidt presset på grund af coronaen. Vi har mistet mellem 600.000 og 700.000 kroner i omsætning bare de sidste to måneder. Alt hvad der ligger af konfirmationer og selskaber hele foråret er simpelthen forsvundet, siger Jesper til Ekstra Bladet.

Da optagelserne begyndte, havde parret allerede brugt hele deres opsparing på de fire måneder, de havde været i gang, og de havde ikke råd til at give sig selv løn.

Thomas Castberg var langt fra tilfreds med maden på Restaurant Sommerlyst, som ifølge kokken hverken var frisk eller særligt lækker. Foto: VIAPLAY/TV3

Giver ikke op

Trods de udfordringer, som coronakrisen har medført, holder Yvonne og Jesper dog skruen i vandet ved salg af take-away. Hver onsdag har man kunnet hente stegt flæsk med persillesovs på kroen, og om fredagen stod menuen på wienerschnitzel.

- Vi er jo nødt til at gøre noget for at vise folk, at vi stadig ligger ude i skoven. Hvis vi skulle ligge stille i to måneder yderligere, ville det have været en katastrofe at starte op. Så vi har ikke tjent styrtende med penge, men vi har vist folk, at vi var der, og folk er kommet tilbage, siger Jesper.

Og coronaen skal ikke få lov til at vippe kroejerne af pinden.

- Vi skal nok klare den. Vi giver ikke op i hvert fald. Det er jo blevet til en lille livsdrøm at få det her til at lykkes. Så må vi kæmpe lidt ekstra hårdt, og så skal vi nok være der igen. Det tager nok et års tid, før vi kan mærke det på økonomien, og før vi kan trække penge ud til andet end de faste udgifter, siger Jesper.

Mange bolde

En af de ting, kokken Thomas Castberg rettede sit kritiske blik imod i programmet, var ægteparrets mange koncepter. Og selvom Jesper anerkender, at friske øjne kan være en hjælp, holder de fast i deres ideer.

- Man må jo tage det ud, som man synes, man kan bruge, og bygge videre på det man selv er i gang med. Han siger, at vi har gang i for mange ting, men det er jo nok bare sådan vi er. Vi har mange bolde i luften, siger Jesper.

Thomas Castberg bad Yvonne og Jesper om at rydde op i deres utallige koncepter. De har dog stadig mange bolde i luften. Foto: VIAPLAY/TV3

Nogle af ægteparrets nyeste tiltag er et samarbejde om isproduktion med en lokal, økologisk landmand, og så vil de bygge en legeplads i nærheden af kroen for at lokke flere kunder til området.

Hvad de dog har taget til sig, er Thomas Castbergs råd om at bruge Facebook og andre sociale medier. I dag har Restaurant Sommerlyst lidt over 4500 likes på deres side.

- Det går meget bedre, men vi kan stadig lære noget, for man skal virkelig være på. Vi har brugt de sociale medier mere og mere under coronakrisen, og vi har fået mange nye kunder, kan vi mærke, siger Jesper.

