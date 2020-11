Dårligt nyt fra 'Friends'-holdet

Først blev det udskudt fra foråret til efteråret. Så blev det udskudt endnu en gang, og nu er premieren på den længe ventede 'Friends'-reunion igen udskudt.

Det skriver en af den populære series hovedpersoner Matthew Perry, der spiller Chandler Bing, i et Twitter-opslag.

'Friends-reunion er blevet udskudt til starten af marts. Det ser ud til at blive et travlt år, der kommer. Det er sådan, jeg kan lide det!' skriver den nu 51-årige skuespiller på Twitter.

Resten af det famøse hold med Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Courteney Cox og Lisa Kudrow mangler stadig at bekræfte nyheden.

Optagelserne til det specielle afsnit skulle ellers have startet i april i år, men optagelser og premieren er nu blevet udskudt tre gange på grund af coronavirussen.

Mange håbefulde 'Friends'-fans kan se frem til marts 2021, hvor afsnittet endelig kommer til at rulle over skærmen på HBO Max, som endnu ikke har bekræftet udgivelsesmåneden.

Seriens skaber, Marta Kauffman, har tidligere sagt til Entertainment Tonight, at man gerne vil vente med at optage, til man kunne have et livepublikum.

- Vi vil alle have, at det sker. Vi må bare vente til, at det er sikkert. Det er en serie, der ikke er et manuskript til, men det er sådan, den virker. Vi bliver nødt til at have et livepublikum. Det er en stor del af, hvad 'Friends' er. Vi kan ikke gøre det uden dem, fortæller Kauffman.

'Friends' havde 10 sæsoner fra 1994 til 2004 og er en af de mest populære tv-serier nogensinde.

