Dårligt nyt til 'Venner'-fans

Fans af serien må vente endnu længere tid på, at de seks venner igen mødes

Der var gode nyheder til fans af serien 'Friends', da det i februar kom frem, at den længe ventede reunion-special endelig ville blive til noget.

Det var planen, at optagelserne skulle starte kort efter, men siden ramte coronavirussen for alvor, og det meste af verden blev lukket ned.

Derfor er optagelserne gang på gang blevet udskudt, og nu er det sket igen. Det skriver flere internationale medier - heriblandt Deadline og Variety.

Ifølge Deadline var det målet, at optagelserne skulle være startet 17. august, men den plan er nu helt droppet. Og der er på nuværende tidspunkt ikke sat en dato for, hvornår optagelserne nu planlægges til at starte.

David Schwimmer, der i serien spillede Ross Geller, fortalte i juli, at planerne var at starte optagelserne midt i august.

- Det bliver uden manuskript. Det er dybest set et virkelig sjovt interview og så nogle overraskelser, sagde han om genforeningen, der altså umiddelbart ikke bliver et decideret 'Friends'-afsnit.

Det var oprindeligt meningen, at afsnittet skulle have været klar i maj og være med til at skyde lanceringen af HBO Max i gang.

Den plan blev dog ikke til noget, og det store spørgsmål er så nu, hvor længe 'Friends'-fans må vente på igen at få et gensyn med gruppen.

'Friends', der på dansk hedder 'Venner', kørte oprindeligt fra 1994 til 2004, hvor der kom 236 episoder.