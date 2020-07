Dårligt nyt: Udskyder et helt år

Allerede før, 'Avatar' havde premiere i 2009, fortalte instruktør James Cameron, at han planlagde at lave flere film i rækken om de blå væsner.

Men dengang kunne ingen have forudset, at der skulle gå så mange år, før fans af filmen kunne få lov at se næste kapitel i historien, der foregår på den fiktive måne Pandora.

'Avatar 2' skulle i første omgang have haft premiere i 2014. Men filmen har været ramt af flere forskellige vanskeligheder.

Nu er det coronavirusset, der spænder ben for efterfølgeren, hvis seneste premieredato ellers var fastsat til december 2021. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fans skal derfor først regne med at se 'Avatar 2' i slutningen af 2022, lyder det.

Det betyder også, at de planlagte 'Avatar' tre, fire og fem vil blive udskudt, oplyser Disney.

Se også: Godt nyt fra TV2

Intet er skrevet i sten

Mange film har været nødt til at ændre produktionsplaner i takt med, at verden er lukket ned for at dæmme op for virusset.

- Det står klart, at intet er skrevet i sten, når det handler om, hvordan vi udgiver film under denne globale sundhedskrise, siger en repræsentant for Disney, der står bag filmen, ifølge Reuters.

Flere film lider samme skæbne.

Disneys 'Mulan' og den længe ventede næste episode af 'Star Wars' får også udskudt sine premieredatoer. 'Mulan' skulle have haft premiere i marts, men er nu udskudt på ubestemt tid.

Premieren for den nye 'Star Wars' er nu sat til december 2023.

Paramount Pictures, der står bag den længe ventede toer, 'Top Gun: Maverick' med Tom Cruise i hovedrollen, må også lade filmentusiaster vente til december 2023. Den skulle ellers have haft premiere næste sommer.

Se også: - Det var væmmeligt