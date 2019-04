Danmarks nationalsang brugt i terrorfilm

Filmen 'Danmarks Sønner' handler om et Danmark, der står foran et folketingsvalg og som stadig prøver at komme sig efter et bombeangreb. Radikaliseringen rundt omkring i landet er taget til, og den nationalistiske politiker Martin Nordahl står til at vinde valget.

I filmens seneste trailer er den danske nationalsang meget fremtrædende, og spilles samtidig med at man ser angreb og chikane i de danske gader.

Rasmus Bjerg i rollen som Martin Nordahl. Foto: Hyæne Film

- 'Danmarks Sønner' handler i bund og grund om alle os, der bor i Danmark - og om alle de ting, vi har til fælles. Der findes ingen symboler, der udstråler fællesskab og Danmark mere end nationalsangen. Derfor var det oplagt at lade skuespillerne recitere netop den for at understrege filmens pointe, forklarer filmens producer Daniel Mühlendorph til Ekstra Bladet.

'Danmarks Sønner' er instruktøren Ulaa Salims første spillefilm og i rollen som Martin Nordahl ses Rasmus Bjerg.

Ud over Bjerg - som nok er det mest kendte ansigt i filmen - ses Mohammed Ismail, Zaki Youssef, Olaf Johannessen, Imad Abul-Foul, Morten Holst og Özlem Saglanmak blandt andre.

Filmen har premiere 11. april.

Se traileren til 'Danmarks Sønner' øverst