Dansk film for fræk til Facebook

I to sæsoner har Ditte Hansen og Louise Mieritz hittet med tv-serien 'Ditte og Louise', der følger de to kvindelige skuespilleres kamp for at få roller i en mandsdomineret branche.

Nu er duoen gået til filmen, og resultatet - 'Ditte og Louise - The Movie' - får premiere 13. september.

Allerede nu er traileren til komedien ude, men duoens filterløse fortælling har åbenbart været for meget for Facebook.

Her var nemlig - præcis som i serien - masser af bar hud og nøgne bryster, og det var altså mere, end hvad Facebook kunne tolerere.

Folkene bag filmen oplyser derfor til Ekstra Bladet, at man har set sig nødsaget til at lave en særlig Facebook-venlig version med emojis placeret på vitale dele. Den originale trailer kan dog fortsat ses øverst i artiklen.

