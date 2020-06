Dansk filmklassiker genindspilles

Det er over 35 år siden, at 'Busters verden' havde premiere, og nu får fortællingen om antihelten Buster Oregon Mortensen nyt liv på lærredet i filmen 'Buster', som er en genindspilning af 'Busters verden.'

Det annoncerer FilmFyn i en pressemeddelelse.

- At filmatisere historien om Buster i en opdateret version synes vi, tiden og en ny generation kalder på. Buster bor i hjertet hos flere generationer i hele Danmark, siger producent Hans Bülow Ungfelt i pressemeddelelsen.

Filmen handler om den trylleglade dreng Buster Oregon Mortensen, som ved enhver given lejlighed underholder med sin tryllekunst.

I sommerferien får han chancen for at vise hele byen, hvad han kan, i et talentshow. Men Buster har mange jern i ilden, for han er samtidig blevet forelsket i Joanna, hans bedste ven, hr. Larsen, får det dårligere og dårligere, og også hans familie har brug for ham.

Også Ibi Støvring har en rolle i filmen. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mens Manfred Weber indtager titelrollen, ses rutinerede navne som Henning Jensen og Magnus Millang også i filmen. Det samme gør Ibi Støving, oplyser FilmFyn.

Den oprindelige film, 'Busters verden', som Bjarne Reuter har skrevet bogen bag, havde premiere i 1984 med Bille August i instruktørstolen.

Den nye film, 'Buster', som bliver instrueret af Martin Miehe-Renard, får biografpremiere 17. juni 2021.