Dansk kæmpe: Jeg frygter kun én

Asbjørn Nielsen rammer snart skærmen sammen med resten af deltagerne i 'Ex on the Beach'

De fleste piger må benytte sig af en skammel, når de skal give Asbjørn Nielsen en krammer.

Den unge mand fra Kolding måler 204 centimeter, vægten viser 112 kilo og i favoritdisciplinen dødløft er han nået op på 280 kilo. Asbjørn er med andre ord et kæmpe brød.

Snart kan danskerne følge ham i tv-programmet 'Ex on the Beach', hvor han er en del af startcastet. I 'Ex on the Beach' bor og fester en flok unge mennesker sammen, og når kærligheden begynder at spire, gnider produktionen bag sig i hænderne og sender eks-kærester eller flirts ind i villaen. Og det er netop spøgelserne fra fortiden, som kan få den danske kolos til at skælve.

- Jeg frygter, at min sidste ex kommer ind. Vi var sammen i lang tid, og det ville ikke være så fedt. Det endte med, at hun først slog op, vi snakkede lidt sammen, og så ville hun gerne prøve igen. Der valgte jeg at sige fra, fordi jeg ikke troede på, at tingene kunne ændre sig. Så jeg valgte at stoppe det, siger han og afslører, at følelserne stadig gemmer sig indeni den store krop.

- Bestemt, jeg ville sgu gerne have fortsat, det er slet ikke det, men der skete bare de der ting.

Asbjørn Nielsen er fra Kolding, hvor vennerne kalder ham 'Tyr' eller 'Tyren' grundet højden og bredden. Foto: Janus Nielsen

Scorer let

Asbjørn fortæller, at han aldrig fortryder ting, og at han er med på den værste. Seere af programmet kan forvente sig en pisseglad og udadvendt person, der er klar på at give den gas, og som kvinderne har det med at falde for.

Har du nemt ved at score damer?

- Ja, pigerne plejer at være glade for især højden, de synes, det er lidt spændende, og har man en god krop og et godt smil, så plejer det ikke at gå helt galt. Sidst, jeg var i byen, kom der en pige over og sagde: 'Hold kæft, du er dejlig'. Jeg svarede: 'Det er du også', og så kyssede vi. Men så nemt går det ikke altid, griner han.

Favoritdisciplinen er dødløft, hvor han præsterer 280 kilo. Foto: Janus Nielsen

- Jeg har allerede haft sex på tv

Hvis pigerne i villaen skal have en chance hos Asbjørn, kræver det dog, at de kan leve op til få, simple krav.

- Der er to ting, der er turn off for mig, det ene er, hvis hun er dum. Så er jeg ligeglad med, hvor lækker hun er. Jeg skal have en, der har lidt mellem ørerne, og samtidig gider jeg ikke en, hvor ansigtet stadig ligger på puden, når hun tager hjem næste dag. Jeg skal have en, der kan stå op om morgenen, tage sit joggingtøj på og tage i Fakta uden at lægge ti lag makeup.

Hvordan det går Asbjørn Nielsen i 'Ex on the Beach' kan ses på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay fra 1. marts.